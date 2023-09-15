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ПолітикаЄвропа

ЄС: Косово перешкоджає нормалізації відносин із Сербією

Сергій Ромашенко
15 вересня 2023 р.

Прем'єр Косово не готовий дати косовським сербам ширшу автономію, повідомив голова європейської дипломатії Боррель. Раніше влада Косова зобов'язалася виконати цю вимогу Сербії.

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Прем'єр Косово Альбін Курті (праворуч), президент Сербії Александар Вучич (ліворуч) і верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель ( ліворуч у центрі) на зустрічі у Брюсселі
Прем'єр Косово не готовий дати косовським сербам ширшу автономіюФото: EU-Kommission

Європейський Союз звинуватив Косово у тому, що воно перешкоджає нормалізації відносин із Сербією. "Сьогодні виявилося неможливим подолати розбіжності", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель після переговорів увечері в четвер, 14 вересня, у Брюсселі з прем'єр-міністром Косово Альбіном Курті та президентом Сербії Александаром Вучичем.

За словами Борреля, Курті не готовий надати косовським сербам ширшу автономію, хоча Пріштіна обіцяла зробити це в рамках 10-річного діалогу з Сербією, який проходить під егідою ЄС. На зустрічі з Вучичем Курті вимагав: Сербія спершу має визнати незалежність Косово, а вже потім косовські серби отрмають ширшу автономію.

Жорстка позиція Косово

Як повідомив Жозеп Боррель, він запропонував Курті та Вучичу паралельно виконати ці взаємні вимоги, Вучич погодився, але Курті не підтримав пропозицію.

Косово у 2008 році в односторонньому порядку відокремилося від Сербії. Уряд у Белграді не визнає незалежності Косова. Понад 90 відсотків населення Косова становлять етнічні албанці. У північній частині Косова більшість становлять серби, які не визнають уряд у Пріштіні. Цього року конфлікт загострився і спричинив насильство.

Альбін Курті звинуватив Євросоюз у необ'єктивності. На його думку, Брюссель зайняв позицію Сербії. Президент Сербії Вучич закликав продовжувати переговори. "Ми повинні розмовляти та знайти шлях уперед", - наголосив він. Зі свого боку Боррель попередив обидві сторони, що тупикова ситуація на переговорах заважає вступу Косова та Сербії до Європейського Союзу.

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