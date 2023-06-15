Косово знову заборонило в'їзд авто з сербськими номерами

У відносинах Сербії та Косова в середу, 14 червня, виник новий виток напруженості. Сербська влада заявила, що затримала на території країни трьох працівників косовської поліції. Приштина ж у відповідь звинуватила Белград у викраденні поліцейських і вкотре закрила в'їзд для автомобілів із сербськими номерами.

У міністерстві внутрішніх справ (МВС) Сербії заявили, що затримані поліцейські мали зброю та перебували на відстані майже двох кілометрів від кордону. При цьому вони не чинили опору під час затримання.

У МВС Косова стверджують, що їх "викрали" на відстані 300 метрів від кордону на косовському боці під час патрулювання. Прем'єр-міністр Альбін Курті звинуватив сербську сторону у вторгненні на територію Косова. Влада країни заборонила в'їзд автомобілям з сербськими номерами та закликала міжнародну спільноту "терміново посилити тиск на Сербію".

Президент Сербії Александар Вучич звинуватив Косово в підбурюванні до насильства. "На Балканах є людина, яка хоче розпалити конфлікт будь-якою ціною - і це Альбін Курті", - цитує його агентство Reuters.

Читайте також: НАТО закликає до деескалації у Косові

У липні минулого року Косово вже запроваджувало тимчасові документи для громадян Сербії та вимагало від сербської меншини змінити автомобільні номери на місцеві. На знак протесту косовські серби звели барикади, після чого влада відклала запровадження нових правил. Проте зіткнення тривали до грудня 2022 року. У березні Сербія та Косово за посередництва Європейського Союзу домовились про нормалізацію відносин, але відповідної угоди жодна зі сторін не підписала.

Ескалація конфлікту

Наприкінці травня на півночі Косова постраждали понад 20 представників миротворчої місії KFOR. Заворушення почалися після того, як у регіоні відбулися позачергові вибори мерів низки міст, на яких перемогли представники проалбанських партій. Сербське населення вибори бойкотувало, а після виборів намагалося блокувати адміністративні будівлі, вступивши в сутички з поліцією.

Європейський Союз закликав сторони до деескалації, пригрозивши "негативними наслідками". Верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель окремо закликав Косово провести нові вибори в населених сербами районах.

Косово, понад 90 відсотків населення якого становлять етнічні албанці, було частиною Сербії, але після війни 1998-1999 років проголосило свою незалежність у 2008 році. Сербія не визнає Косово та вважає його своєю територією. Це регулярно стає причиною напруженості між країнами. Незалежність Косова визнають понад 100 держав світу, включаючи Німеччину. Україна, Росія та Китай не визнали самостійність Косова.

Читайте також: Сербія і Косово: діжка з порохом на Балканах