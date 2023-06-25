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Протести проти влади не вщухають в Ізраїлі та Сербії

Євгенія Наконечна | Олег Соколенко
4 год. тому

У Сербії восьмий раз протестували проти високого рівня насильства в країні та вимагали відставки Вучича. В Ізраїлі вже 25 тижнів поспіль протестують проти судової реформи уряду Нетаньяху.

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Протести в Ізраїлі 24 червня
Протести в Ізраїлі 24 червняФото: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance

Десятки тисяч людей вкотре вийшли на антиурядові протести в Сербії та Ізраїлі в суботу, 24 червня.

Протести в Сербії - проти насильства

У столиці Сербії Белграді в суботу, 24 червня, відбулась вже восьма акція протесту проти високого рівня насильства в суспільстві. Демонстранти перекрили одну з головних вулиць міста, повідомляє агентство dpa.

Протестувальники вимагали відставки президента Александара Вучича, міністра внутрішніх справ Браніслава Гашича та керівника розвідувального Агентства безпеки Александра Вуліна. Серед їхніх вимог також були закриття провладних таблоїдів і телеканалів через пропаганду ними ненависті, зокрема до політичних опонентів Вучича. Багатотисячні демонстрації з такими ж гаслами також відбулися й у кількох інших містах країни. 

Причиною протестів стали два масові розстріли в травні: 3 травня підліток влаштував стрілянину в школі Белграда, а наступного вечора 21-річний чоловік відкрив з автомобіля вогонь по перехожих поблизу столиці Сербії. За даними дослідницької групи Small Arms Survey, в Сербії найвищий рівень володіння вогнепальною зброєю в Європі: її мають 39 людей зі 100.

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Протести в Ізраїлі - проти судової реформи

В Ізраїлі протести тривають 25-й тиждень поспіль. У суботу центром Тель-Авіва знову пройшли десятки тисяч мітингувальників, які протестують проти судової реформи, передає агенція AFP.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 18 червня пообіцяв перейти до "практичних кроків" для реалізації цієї суперечливої реформи. На думку критиків, уряд прагне в рамках  реформи навмисно послабити повноваження Верховного суду. Противники ініціативи вважають цей захід небезпечним для демократії.

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