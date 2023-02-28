Бербок: Намір Ізраїлю ввести смертну кару - помилка

У Берліні негативно відреагували на плани Ізраїлю щодо запровадження смертної кари. Це рішення не є ефективним засобом стримування, заявила міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Німеччина закликала Ізраїль відмовитися від планів запровадити смертну кару. Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на переговорах зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном у Берліні у вівторок, 28 лютого.

"Ми рішуче виступаємо проти смертної кари, і ми піднімаємо це питання по всьому світу", - цитує її німецька інформаційна агенція dpa. Бербок додала, що багато держав відмовляються від "цієї жорстокої практики", зокрема тому, що доведена її неефективність в якості засобу стримування.

У Німеччині люди змалку вчаться, що Ізраїль попри всі загрози виконував смертну кару лише один раз у своїй історії - проти нацистського воєнного злочинця Адольфа Ейхмана, наголосила Бербок. "Це завжди було вражаючим аргументом для тих із нас, хто захищав Ізраїль на міжнародній арені від несправедливої критики. Тому кажу як друг: я переконана, що було би великою помилкою порвати з цією історією", - зазначила вона.

Напередодні уряд Ізраїлю схвалив законопроєкт, який передбачає смертну кару для терористів. Для остаточного затвердження документ має пройти кілька читань у парламенті. Перше голосування очікується в середу, 1 березня.

Смертна кара у світі

За останніми даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, смертну кару як найвищу міру покарання у 2021 році застосовували 18 країн світу. Серед них - Іран, Саудівська Аравія, Бангладеш, Індія, Пакистан, Китай, Північна Корея, В'єтнам, Демократична Республіка Конго, Єгипет, Ірак, М'янма, Ємен.

Смертна кара застосовується також у багатьох штатах США, але це відбувається не часто. Перша за 17 років страта відбулася 2020 року. На початку 2023 року у США вперше в історії стратили трансгендерну людину.

В Європі єдина країна, законодавство якої передбачає смертну кару як міру покарання - Білорусь. В останні десять років її застосовували кілька разів на рік. Місцеві правозахисники не раз зазначали, що таке покарання може використовуватися владою як репресії та загроза для опозиціонерів у сфабрикованих кримінальних справах.

Україна офіційно припинила застосування смертної кари у 1997 році.

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