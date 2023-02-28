Бербок: Намір Ізраїлю ввести смертну кару - помилка
Олександр Куницький
23 хв. тому
У Берліні негативно відреагували на плани Ізраїлю щодо запровадження смертної кари. Це рішення не є ефективним засобом стримування, заявила міністерка закордонних справ Анналена Бербок.
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Німеччина закликала Ізраїль відмовитися від планів запровадити смертну кару. Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на переговорах зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном у Берліні у вівторок, 28 лютого.
"Ми рішуче виступаємо проти смертної кари, і ми піднімаємо це питання по всьому світу", - цитує її німецька інформаційна агенція dpa. Бербок додала, що багато держав відмовляються від "цієї жорстокої практики", зокрема тому, що доведена її неефективність в якості засобу стримування.
У Німеччині люди змалку вчаться, що Ізраїль попри всі загрози виконував смертну кару лише один раз у своїй історії - проти нацистського воєнного злочинця Адольфа Ейхмана, наголосила Бербок. "Це завжди було вражаючим аргументом для тих із нас, хто захищав Ізраїль на міжнародній арені від несправедливої критики. Тому кажу як друг: я переконана, що було би великою помилкою порвати з цією історією", - зазначила вона.
Напередодні уряд Ізраїлю схвалив законопроєкт, який передбачає смертну кару для терористів. Для остаточного затвердження документ має пройти кілька читань у парламенті. Перше голосування очікується в середу, 1 березня.
Смертна кара у світі
За останніми даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, смертну кару як найвищу міру покарання у 2021 році застосовували 18 країн світу. Серед них - Іран, Саудівська Аравія, Бангладеш, Індія, Пакистан, Китай, Північна Корея, В'єтнам, Демократична Республіка Конго, Єгипет, Ірак, М'янма, Ємен.
В Європі єдина країна, законодавство якої передбачає смертну кару як міру покарання - Білорусь. В останні десять років її застосовували кілька разів на рік. Місцеві правозахисники не раз зазначали, що таке покарання може використовуватися владою як репресії та загроза для опозиціонерів у сфабрикованих кримінальних справах.
Україна офіційно припинила застосування смертної кари у 1997 році.