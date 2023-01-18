Президент Євроради підтримав постачання танків Україні
Степан Смишляєв
24 хв. тому
Шарль Мішель вважає, що "настав час" для європейських країн надати Україні танки.
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Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що "настав час" для європейських країн надати Україні танки. Про це він сказав, виступаючи на засіданні Європейського парламенту в середу, 18 січня.
"Україна потребує більше військового обладнання. Я особисто повністю підтримую постачання танків", - заявив Мішель.
Він вкотре наголосив, що Європейський Союз підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно" у протистоянні російській "стратегії знищення, стратегії терору". "Ми були свідками цієї стратегії у Бахмуті, у Соледарі, чи зовсім нещодавно - у Дніпрі. Але українці чинять опір і продовжуватимуть чинити опір", - зазначив голова Євроради.