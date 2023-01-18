Президент Євроради підтримав постачання танків Україні

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що "настав час" для європейських країн надати Україні танки. Про це він сказав, виступаючи на засіданні Європейського парламенту в середу, 18 січня.

"Україна потребує більше військового обладнання. Я особисто повністю підтримую постачання танків", - заявив Мішель.

Він вкотре наголосив, що Європейський Союз підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно" у протистоянні російській "стратегії знищення, стратегії терору". "Ми були свідками цієї стратегії у Бахмуті, у Соледарі, чи зовсім нещодавно - у Дніпрі. Але українці чинять опір і продовжуватимуть чинити опір", - зазначив голова Євроради.

В очікуванні рішення Німеччини

Від початку 2023 року вже низка країн ЄС, зокрема Польща і Фінляндія, висловила готовність постачати Україні сучасні бойові танки Leopard 2, які виготовляють в Німеччині. Також Польща та інші країни неодноразово закликали ФРН долучитися до постачань.

За інформацією ЗМІ, Німеччина під тиском союзників уже готова погодитись на передачу Україні Leopard 2 і, ймовірно, ухвалить відповідне рішення до зустрічі міністрів оборони в форматі "Рамштайн", яка пройде у п'ятницю, 20 січня.

Однак офіційно таке рішення ще не ухвалене, а канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявляє, що Німеччина все ще консультується з союзниками щодо можливого постачання танків Україні.

Надати Україні танки власного виробництва Challenger 2 пообіцяла Великобританія.

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