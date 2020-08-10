24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 13 серпня.

На цій сторінці DW стежила за подіями неділі, 14 серпня (час київський).

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Польща розмірковує над призупиненням видачі віз росіянам

Візи в ЄС росіянам більше не видаватимуть? (10.08.2022)

Польща також планує обмежити можливості для видачі віз громадянам Росії. "Польща працює над розробкою концепції, яка уможливить не видавати візи росіянам", - цитують заступника міністра закордонних справ Польщі західні агенції. За його словами, відповідне рішення ухвалять найближчими тижнями. Представник МЗС Польщі додав, що його країна виступає за подальше накладення ЄС санкцій на Росію через розв'язану нею війну проти України. Серед іншого це може бути і припинення дії угоди між ЄС та Росією про спрощення видачі віз росіянам. "Проти цього однак виступають великі члени ЄС, як-от Німеччина, Франція та Нідерланди", - наголосив він.

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Протягом доби, 13 серпня, на кількох оперативних напрямках ударна авіація повітряних сил ЗСУ завдала до десяти групових авіаударів по позиціях російських військ. "Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах та скупченню живої сили й техніки противника. Знищено близько п'ятнадцяти бойових броньованих машин ворога та десятки рашистів!" - ідеться у повідомленні командування повітряних сил у Facebook.

Перевірити наведені дані з незалежних джерел наразі неможливо.

++12.00++

Селище Піски Покровського району Донецької області, як і раніше, перебуває під контролем України, проте ситуація там складна, бої тривають. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Тим самим він спростував заяву, зроблену напередодні міноборони РФ зі твердженням, що Піски перейшли під повний контроль російських військових.

Череватий зазначив, що вночі 14 серпня війська РФ здійснили штурм селища. При цьому, за його словами, Піски - це лише одна з гарячих точок у Донецькій області. Зараз тривають бої біля селища Первомайського, Росія робить спроби взяти штурмом Красногорівку. Крім того, 13 серпня ЗС РФ вели наступ на Мар'їнку, розповів Череватий.

++11.40++

Заданими "Енергоатому", вранці 14 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

++11.05++

Унаслідок ракетного обстрілу Березнегуватого на Миколаївщині, здійсненого російськими військами вранці, загинула людина, повідомляє облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

++10.30++

Росія протягом останнього тижня намагається посилити свої підрозділи на півдні України, але разом з тим продовжує спроби штурму на північ від Донецька, зокрема в районі Пісків, йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії, опублікованому у Twitter. "Ймовірно, російський штурм має на меті отримати контроль над трасою М04, головним під’їздом до Донецька із заходу", - наголошує британська розвідка.

++09.50++

23 тисячі тонн пшениці транспортуватиме з України до Африки судно, зафрахтоване ООН

Найближчими днями з України піде зафрахтоване ООН судно, що транспортуватиме 23 тисячі тонн пшениці до Африки. Про це повідомив речник ООН. Пшениця закуплена в України Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Загалом з українських чорноморських портів з часу досягнення "зернової угоди" відійшли 16 суден, завантажених сільгосппродукцією.

++09.05++

Вночі зафіксовані пуски ракет з території РФ по Харківщині. "Близько 01 год росіяни завдали ударів по Зміївській громаді (...) Протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському, Харківському районах. Росіяни багаторазово обстрілювали Циркуни - горіли будинки, гаражі, господарчі споруди", - повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

++08.30++

У Кропивницькому районі чути вибухи. Така інформація надходить від місцевих. На мапі повітряних тривог дані про оголошення повітряної тривоги в Кіровоградській області відсутні.

++08.25++

Російська армія знову обстріляла два райони - Нікопольський та Криворізький. "По Нікополю поцілили зі ствольної артилерії. 20 прильотів. У місті пошкоджені 9 багатоповерхових та 8 приватних будинків, школа та декілька магазинів. Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан без світла", - повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 30 російських снарядів прилетіли також у Марганець, додав він.

++08.00++

Як повідомляє уранковому зведеннігенштаб ЗСУ, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На Харківському напрямку окупанти продовжують вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, підтримують високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА. На Слов'янському та Донецькому напрямках обстріли українських підрозділів здійснювалися із танків, ствольної та реактивної артилерії. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Пречистівки та Вугледара

++07.50++

На південному напрямку українські війська 13 серпня знищили два склади боєприпасів ЗС РФ у Музиківці та Новій Каховці (Херсонщина), повідомило оперативне командування ЗСУ "Південь". Воно також відзвітувало про знищення російського танка Т-72 і про те, що безпілотник ЗС РФ "Орлан-10", який вів розвідку лінії узбережжя, пострілом "з літального апарату був модифікований у підводний".

Перевірити наявні дані з незалежних джерел наразі неможливо.

++07.30++

ISW: У РФ серйозні проблеми з постачаннями війська на західному березі Дніпра

ЗСУ пошкодили усі мости через Дніпро на Херсонщині

Серйозні проблеми із постачанням угруповання російських військ на західному березі Дніпра, швидше за все, зроблять його вразливим навіть у разі нечисленних українських контратак. Тим більше, воно буде нездатне наступати, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

У зведенні йдеться, що ЗСУ 13 серпня, мабуть, серйозно зруйнували своїм ударом міст Каховської ГЕС - останній, яким ЗС РФ могли перекидати важку техніку. Тепер, якщо мости через Дніпро не вдасться відновити, постачання угруповання російських військ можливе лише повітрям або понтонними переправами - проте перевозити таким чином вантажі у необхадній кількості "недоцільно, якщо взагалі можливо", вказують американські аналітики.

++07.15++

Російські війська завдали ударів по порту та житлових кварталах Миколаєва, повідомляє оперативне командування ЗСУ "Південь". "Трьома реактивними снарядами системи залпового вогню "Ураган" атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. Без людських втрат. А ще за годину шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч" завдано удару по житлових кварталах та промислових об'єктах міста", - йдеться у зведенні. Внаслідок нападу одна людина поранена, пошкоджено кілька будівель.