Справу Дубінського щодо підробки документів передали до суду

Обвинувальний акт проти нардепа, якого звинувачують у службовому підробленні для виїзду за кордон під час війни, скерували до суду. Йдеться про Олександра Дубінського.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо народного депутата України, якого підозрюють у підробці документів для виїзду за кордон під час воєнного стану. Про це повідомляється на сайті ОГПУ у вівторок, 9 січня.

Як зазначають прокурори, народний депутат підготував заяву від свого імені на ім'я міністра охорони здоров’я України з проханням надати йому документи необхідні для перетину державного кордону України у зв'язку з терміновою необхідністю супроводу його батька на лікування.

Втім, отримавши ці документи, народний обранець замість того, щоб супроводжувати свого батька на лікування, перетнув державний кордон самостійно на наступний день після виїзду за кордон батька, стверджують в ОГПУ. До того ж, за даними слідства, батько фігуранта повернувся до України набагато раніше, ніж він.

Відпочинок замість лікування батька?

"Народний обранець перебував поза межами України понад місяць на відпочинку. Згідно отриманої інформації під час перебування за кордоном він встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії обвинувачений зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті", - стверджують в ОГПУ.

У повідомленні відомства не вказуються дані фігуранта справи, втім згідно з викладеними обставинами йдеться про народного депутата Олександра Дубінського, підозру у підробці документів якому вручили 9 серпня 2023 року. За статтею про службове підроблення йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 34 тисяч гривень до 68 тисяч гривень або ж обмеженням волі до трьох років з позбавленням права займати певні посади.

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Підозра у переправленні чоловіків за кордон

Крім того, з 4 листопада 2023 року його також підозрюють у ймовірному переправленні чоловіків призовного віку за кордон під час війни. У середині листопада Дубінського заарештували на два місяці за підозрою у державній зраді.

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Справа "Буратіно"

За даними слідства, нардеп входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління генштабу збройних сил Росії (відоме як ГРУ). Основним завданням цієї організації було розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація держави на міжнародній арені.

Правоохоронці підозрюють, що Дубінський, який мав позивний "Буратіно", поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України, зокрема, про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році. У цій справі йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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