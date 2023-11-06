Народного депутата Дубінського відправили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва у понеділок, 6 листопада, обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту позафракційному народному депутату Олександру Дубінському, якого підозрюють у переправленні чоловіків призовного віку за кордон.

Як повідомило "Суспільне" з зали суду, прокурор просив для підозрюваного цілодобовий домашній арешт, обґрунтовуючи запит тим, що Дубінський під час слідства може може впливати на свідків і виїхати за кордон, адже як народний депутат не підлягає мобілізації. Згідно з рішенням суду, Дубінський повинен носити електронний браслет та здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт й інші документи для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з людьми, дотичними до слідства. Відлучатися йому можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог.

Читайте також: Дубінського виключили з партії "Слуга народу"

Дубінський зможе користуватися соцмережами

Під арештом Дубінський перебуватиме до 2 січня 2024 року, пише "Інтерфакс-Україна". Водночас прокурори просили у суду заборонити нардепу користуватися соцмережами. Втім, цю вимогу було відхилено.

Під час засідання прокорор також повідомив деталі підозри Дубінському. За його словами, нардеп змовився з головою громадської організації "Медіаоборона" Оберемчуком, і вони 7 липня організували незаконне переправлення за кордон особи, яка є нібито братом ексдружини Дубінського і має прізвище Базюк. Своєю чергою Дубінський заявив, що вважає цю справу сфабрикованою. "Цей Базюк вчинив шахрайські дії щодо громадської організації "Медіаоборона", тому що заявляв її керівнику, що є волонтером і йому потрібно виїхати за кордон для того, щоб забрати гуманітарний вантаж. Але це все була провокація", - сказав нардеп.

Нагадаємо, в серпні цього року самому Дубінському оголосили про підозру в службовому підробленні. Нардепа підозрювали у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїздив за кордон. Слідство встановило, що Дубінський отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька на лікування, але самостійно виїздив і приїздив до України.

ЗМІ повідомляли, що з червня до липня 2023 року Дубінський встиг побувати в Італії та Хорватії, де зупинявся в люксових готелях.