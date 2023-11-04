СБУ підозрює Дубінського у переправленні ухилянтів за кордон

Депутат ВРУ Олександр Дубінський допоміг одному з родичів призовного віку незаконно переправитися за кордон. Політику вручено підозру, повідомили в СБУ.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру народному депутату Олександру Дубінському у справі про переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це ввечері в п'ятницю, 3 листопада, повідомив пресцентр СБУ.

"Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на чинного народного депутата, підозрюваного в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон", - ідеться в повідомленні відомства в Telegram-каналі.

Того ж дня Дубінському повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон), зазначили в СБУ.

Дубінський допоміг виїхати за кордон брату цивільної дружини

За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити в сусідню європейську країну рідного брата своєї цивільної дружини.

"Для реалізації оборудки парламентарій використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито волонтерів", - пояснили у СБУ.

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Слідство встановило, що частину документів, необхідних для втечі "клієнта" за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника - депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також директора підконтрольної громадської організації.

Зазначається, що під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили флеш-носії та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності, печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення неправдивих відомостей до системи "Шлях".

Наразі директору залученої громадської організації також повідомлено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання до 7 років в'язниці.

Раніше Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань (ДБР) проводили обшуки у спільників народного депутата України, причетного до схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку через систему "Шлях", повідомили на сайті СБУ.

У повідомленні Дубінський не згадується на ім'я, однак опубліковані пресцентром СБУ фото, хоч і дещо розмиті, однозначно вказують на нього. Про те, що йдеться про Дубінського, підтверджує й низка українських ЗМІ.

Дубінський підробляв документи й для себе

Нагадаємо, в серпні цього року Олександру Дубінському оголосили про підозру в службовому підробленні. Нардепа підозрювали в внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїздив за кордон. Слідство встановило, що Дубінський отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька на лікування, але самостійно виїздив і приїздив до України.

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ЗМІ повідомляли, що з червня по липень 2023 року Дубінський встиг побувати в Італії та Хорватії, де зупинявся в люксових готелях.

