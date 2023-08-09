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Дубінському оголосили підозру в підробці виїзних документів

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Нардеп Олександр Дубінський у червні покинув Україну під приводом супроводу батька на лікування, втім, як встановило слідство, виїжджав і повертався він самостійно. Тепер йому загрожує шість років тюрми.

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Дубінського виключили з партії "Слуга народу"
Депутат Верховної Ради України Олександр ДубінськийФото: Pavlo Gonchar/ZUMA Press/imago images

Депутату Верховної Ради України Олександру Дубінському оголосили про підозру в службовому підробленні. Про це він сам повідомив у Telegram у середу, 9 серпня.

За словами Дубінського, в його офісі тривали обшуки до четвертої ранку. Депутат стверджує, що правоохоронцям не вдалося нічого знайти. Він поскаржився на "політичне замовлення" проти нього та висловив упевненість, що "справа проти нього розвалюється".

За даними видання "Українська правда", підозра оголошена за внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїздив за кордон. Слідство встановило, що Дубінський отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька на лікування, але самостійно покинув країну 27 червня. При тому батько політика сам виїхав за кордон за день до того, а потім повернувся до України 11 липня. Депутат же повернувся до України лише 27 липня. За цей час Дубінський нібито встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію, зупиняючись у люксових готелях.

3 серпня у Державному бюро розслідувань та Офісі генерального прокурора повідомляли про проведення обшуків у народного депутата, якого підозрюють в підробці документів для виїзду за кордон. Йому інкримінують службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією, що оброблюється в автоматизованих системах, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

У разі доведення провини нардепу загрожуватиме до шести років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

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