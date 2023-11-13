Агент РФ "Буратіно": СБУ підозрює Дубінського у держзраді

За матеріалами СБУ та ДБР підозру у державній зраді отримав народний депутат України Олександр Дубінський.

Служба безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) в понеділок, 13 листопада, повідомили про підозру у державній зраді депутату Верховної Ради України, йдеться у повідомленнях правоохоронців. Вони стверджують, що зібрали докази його інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.

Хоча відомства не називають ім'я народного депутата, на фотографіях обшуків, оприлюднених СБУ, видно, що йдеться про позафракційного нардепа Олександра Дубінського. Це також підтверджує низка українських ЗМІ.

За матеріалами слідства, депутат мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (відоме як ГРУ). Крім Дубінського до складу групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік за кордон, а також колишній прокурор Костянтин Кулик, що мав позивний "Птичка" і наразі переховується за кордоном.

"Основне завдання цієї організації - розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки РФ", - стверджують в СБУ. За даними спецслужби, фінансування мережі сягало понад 10 мільйонів доларів.

Читайте також: СБУ: Нардеп Деркач був завербований ГРУ РФ у 2016 році

Розповсюдження фейків про керівництво країни

У межах досудового розслідування задокументовано, що фігурант поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Один з наведених прикладів дезінформаційної роботи - розповсюдження ним фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році. Для "розгону" проросійських наративів він брав участь у відповідних пресконференціях, йдеться у повідомленні.

Встановлено, що злочинна організація була створена заступником начальника російського ГРУ Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в Києві, а операційним керівництвом групи з території РФ займався його інший "грушник" - Олексій Савін.

"Підривну діяльність злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник ГРУ часів СРСР Ігор Колєсніков, який за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду", - зауважили в СБУ.

У відео, опублікованому пресслужбою СБУ, містяться кадри, на яких Колєсніков, обличчя якого приховано, дає свідчення про роботу злочинної групи на розвідку РФ, й серед її учасників називає, зокрема, й ім'я Дубінського. У відео також містяться аудіозаписи переговорів Колєснікова з кураторами з ГРУ РФ.

Читайте також: Дубінський заперечує свою причетність до втручання в вибори в США

Держзрада і участь у злочинній організації

У СБУ наголосили, що на підставі зібраних доказів генеральний прокурор України повідомив депутату про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - державна зрада і створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

Підозра за цими ж статтями повідомлена співробітникам ГРУ Алєксєєву та Савіну, які створили злочинну організацію і займалися підбурюванням до державної зради, а також агентам РФ: екснардепу Деркачу та експрокурору Кулику.

В СБУ також додали, що наразі вирішується питання про обрання народному депутату запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 15 років з конфіскацією майна.

Читайте також: Мережа Деркача: проти кого США запровадили санкції за втручання у вибори

Не перша підозра Дубінському

Раніше правоохоронці вручили Дубінському ще кілька підозр. Першу, у службовому підробленні, він отримав у серпні через ймовірне внесення неправдивих відомостей до офіційних документів дл виїзду закордон.

У зв'язку з другою підозрою, стосовно переправлення чоловіків призовного віку за кордон, 6 листопада Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.