Суд узяв Дубінського під варту без права на заставу

Народного депутата Олександра Дубінського, підозрюваного в державній зраді, суд відправив до СІЗО на два місяці без права внесення застави.

Печерський районний суд у ніч на понеділок, 13 листопада, обрав запобіжний захід депутату Верховної Ради України Олександру Дубінському. Його триматимуть під вартою два місяці без права внесення застави, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Дубінського відправили до слідчого ізолятора (СІЗО) за підозрою в державній зраді. Суд визнав підозру обґрунтованою, а докази достатніми.

У чому підозрюють Дубінського

За даними слідства, Дубінський входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (відоме як ГРУ). Основним завданням цієї організації було розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки РФ, стверджують в СБУ.

Правоохоронці наголошують, що Дубінський, який мав позивний "Буратіно", поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Зокрема, про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році. Для "розгону" проросійських наративів він брав участь у відповідних пресконференціях. Дубінському загрожує до 15 років з конфіскацією майна.

Раніше правоохоронці вручили Дубінському ще кілька підозр. Першу, у службовому підробленні, він отримав у серпні через ймовірне внесення неправдивих відомостей до офіційних документів дл виїзду закордон.

У зв'язку з другою підозрою, щодо переправлення чоловіків призовного віку за кордон, 6 листопада Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.