Поліція не підтвердила побиття Дубінського в СІЗО

Проведена перевірка не підтвердила повідомлення про завдавання тілесних ушкоджень у СІЗО нардепу Дубінському, якого підозрюють у держзраді, кажуть у поліції.

Повідомлення про завдавання тілесних ушкоджень у СІЗО депутату Верховної Ради (ВР) Олександру Дубінському, якого Служба безпеки України (СБУ) підозрює в державній зраді, не підтвердилися. Про це в неділю, 3 грудня, повідомила пресслужба поліції Києва.

"До поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження", - інформує Facebook-сторінка столичної поліції.

Тож до пенітенціарної установи для з'ясування обставин події прибула слідчо-оперативна група поліції Києва.

"За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась", - констатували у поліції.

Водночас у Telegram-каналі Дубінського з'явився допис, в якому стверджується, що судово-медична експертиза з нардепом не проводилася, "оскільки Дубінського не дозволили вивезти із СІЗО".

При цьому начальник СІЗО, начебто, вирішив перевести Дубінського в одиночну камеру з відеоспостереженням.

Справа "Буратіно"

Печерський районний суд Києва заарештував Дубінського на два місяці у середині листопада за підозрою в державній зраді.

За даними слідства, нардеп входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління генштабу збройних сил Росії (відоме як ГРУ). Основним завданням цієї організації було розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація держави на міжнародній арені.

Правоохоронці підозрюють, що Дубінський, який мав позивний "Буратіно", поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України, зокрема, про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році. У цій справі йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше нардепу вручили ще кілька підозр. Першу, у службовому підробленні, він отримав через ймовірне внесення неправдивих відомостей до офіційних документів для виїзду закордон. Друга підозра стосується ймовірного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

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