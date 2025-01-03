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КонфліктиУкраїна

Опозиція ФРН: Німці мають бути серед миротворців в Україні

Сергій Гуща
3 січня 2025 р.

Присутність військових Німеччини в миротворчій місії в Україні після закінчення війни є неминучою, переконаний експерт ХДС із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер.

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Експерт Християнсько-демократичного союзу (ХДС) із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер
На думку Кізеветтера, участь Бундесверу в миротворчих силах в Україні після закінчення війни є неминучоюФото: picture alliance / Geisler-Fotopress

Участь збройних сил Німеччини (Бундесвер) у миротворчих силах в Україні після закінчення війни, розв'язаної проти тієї Росією, є неминучою, вважає експерт нині опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter).

"Будучи найбільшою економікою в Європі, Німеччина має бути готова зробити свій внесок у забезпечення миру та архітектури європейської безпеки", - заявив він в інтерв'ю німецькому виданню Neue Osnabrücker Zeitung, опублікованому в п'ятницю, 3 січня.

На його переконання, тому Німеччина зобов'язана брати участь у підтримці миру в Україні "з добре оснащеними військами", коли настане час, а виключати це було б "злочинною недбалістю".

При цьому, на його думку, ФРН має діяти у рамках Європейського Союзу та НАТО. "Ефективним і, враховуючи наші обмежені матеріальні та людські ресурси в Європі, реалістичним залучення миротворчих сил буде лише в тому випадку, коли миротворчість включена до архітектури європейської та трансатлантичної безпеки і, отже, до НАТО, оскільки тоді Україна опиниться під ядерним щитом", - сказав зовнішньополітичний експерт ХДС.

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Штрак-Ціммерманн: ЄС доведеться взяти відповідальність за свою безпеку

Тим часом голова комітету Європейського парламенту з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) зазначила, що в майбутніх мирних переговорах "ні Росія, ні США не повинні приймати рішення поодинці без згоди Європи".

"Євросоюзу, звичайно, доведеться взяти на себе відповідальність за свою безпеку в майбутньому", - заявила вона в інтерв'ю німецькому виданню та додала, що те, як це може виглядати, "можна визначити лише після закінчення бойових дій".

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