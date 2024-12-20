WP: ЄС не хоче посилати війська в Україну під егідою НАТО

Переговори про ймовірне відправлення миротворців до України поки що перебувають на ранній стадії. При цьому не йдеться про контингент під егідою НАТО, пише The Washington Post.

Країни Європейського Союзу серйозно обговорюють можливість відправки військових в Україну в разі припинення бойових дій, повідомило 19 грудня видання The Washington Post (WP) із посиланням на джерела.

За його даними, така перспектива обговорювалася під час зустрічі генерального секретаря Північноатлантичного альянсу НАТО Марка Рютте з лідерами ЄС і президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі 18 грудня, а також під час зустрічі обраного президента США Дональда Трампа з Зеленським і президентом Франції Еммануелем Макроном раніше цього місяця в Парижі. Трамп, за словами джерел, виявив зацікавленість у цій ідеї.

Експерти та колишні високопоставлені представники НАТО, зокрема член Європейської ради з міжнародних відносин Каміль Гранд, наголосили на важливості пошуку прийнятного варіанту для України. Він зазначив, що домовленість про миротворців у разі припинення вогню буде сигналом "для Росії, що їй не варто відновлювати конфлікт, а для США - що європейці готові наразити себе на ризик".

Миротворці в Україні, найймовірніше, не будуть під егідою НАТО

За словами співрозмовників видання, переговори наразі перебувають на ранній стадії, оскільки припинення вогню в Україні поки видається малоймовірним. При цьому деякі європейські країни розглядають можливість відправки своїх військових, оскільки хочуть надати Україні "важелі впливу" перед можливим початком переговорів із Росією. У ЄС також розглядають це як один із варіантів гарантій безпеки для України до її вступу в НАТО.

При цьому, як зазначає WP, такий потенційний миротворчий контингент не буде відправлений під егідою НАТО, "оскільки для цього потрібен консенсус між членами альянсу, і цей варіант вважається неприйнятним для Росії". Також поки що незрозуміло, які країни можуть взяти на себе зобов'язання надіслати війська, скільки їх буде і яким буде їхній мандат. Серед ключових питань - що станеться, якщо Росія нападе на розгорнуті міжнародні сили. "Є багато думок, але поки що немає жодних рішень", - сказав чиновник, який брав участь в обговоренні.

Для контингенту знадобляться десятки тисяч військових

Ймовірно, європейському контингенту потрібно буде робити більше, ніж "просто підраховувати порушення режиму припинення вогню", але водночас і не "зайти так далеко, щоб ці сили несли відповідальність за утримання лінії фронту", вважає Гранд. "Звичайно, всі хочуть уникнути такої форми присутності, яка б сприймалася як "блакитні шоломи" (миротворці ООН. - Ред.) з пістолетами, які повинні тікати або ховатися, коли щось трапляється", - зазначив він.

Як пише WP з посиланням на аналітиків і офіційних осіб, для створення повноцінних сил знадобляться десятки тисяч військовослужбовців. І хоча європейські чиновники визнають, що американські війська можуть не брати участі в процесі, вони заявили, що політична і матеріально-технічна підтримка з боку США може мати вирішальне значення.

Нагадаємо, у грудні верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас допустила відправку європейських військових в Україну. Водночас вона підкреслила, що "вибір у будь-якому разі за Києвом". Міністри оборони Італії Гвідо Крозетто та Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) допустили участь своїх країн у миротворчій місії.