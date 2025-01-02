Більшість німців - за розгортання миротворців в Україні

Більше половини мешканців ФРН вважають, що у разі припинення вогню в Україну слід направити миротворців. Втім, менше чверті німців підтримують залучення до миротворчої місії військових Бундесверу.

56 відсотків жителів Німеччини підтримують ідею розгортання міжнародних миротворчих сил в Україні у разі припинення вогню у війні, розв'язаній проти неї Росією. Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією YouGov на замовлення агенції dpa, які були оприлюднені у четвер, 2 січня.

19 відсотків опитаних виступають принципово проти направлення миротворців в Україну, 25 відсотків - не визначились із відповіддю.

Водночас підтримка участі Німеччини в цих миротворчих зусиллях є значно нижчою: лише 23 відсотки респондентів виступають за участь німецьких солдатів у такій місії, тоді як 33 відсотки - проти залучення військ ФРН.

Опитування проводилося онлайн з 20 по 23 грудня, в ньому взяли участь 2194 людини з усієї Німеччини.

Дискусії у Німеччині щодо миротворців в Україні

Протягом грудня питання можливого розгортання миротворців в Україні коментувала низка німецьких політиків. Так, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що наразі не варто проводити публічної дискусії про миротворчі сили, оскільки немає передумов для припинення вогню, нагадує dpa. У поточній ситуації він виступає категорично проти направлення німецьких військових в Україну.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) також вважає, що дискусії про миротворчі сили мають відбуватися лише після того, як будуть зрозумілі умови припинення вогню. Втім, на його думку, ФРН має бути залучена до цих зусиль.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на початку грудня у контексті дискусії щодо імовірності розгортання миротворців в Україні заявила, що ФРН "зробить все, що в її силах" для забезпечення миру в майбутньому.

Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) вважає, що розгортання німецьких миротворців в Україні можливе лише за умови міжнародного мандату і, за можливості, у консенсусі з Росією.