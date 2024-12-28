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Мерц: На миротворців ФРН в Україні мала би погодитися РФ

Микола Лінке | Євгенія Наконечна
28 грудня 2024 р.

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що для розміщення німецьких миротворців в Україні потрібен міжнародний мандат "у консенсусі з Росією, а не в конфлікті".

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Голова Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц
Кандидат в канцлери Німеччини Фрідріх МерцФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС), лідер фракції ХДС/ХСС у Бундестазі та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) вважає, що розгортання німецьких миротворців в Україні можливе лише за умови міжнародного мандату і, за можливості, у консенсусі з Росією. Про це політик заявив в інтерв'ю агентству dpa, опублікованому в суботу, 28 грудня.

Розгортання миротворців "у консенсусі з Росією"

"Якщо буде досягнуто мирної угоди і якщо Україна потребуватиме гарантій для її забезпечення, то про це можна говорити лише за наявності ідеального міжнародно-правового мандата. Наразі я цього не бачу, - сказав Мерц. - Я б хотів, щоб цей мандат був у консенсусі з Росією, а не в конфлікті".

Водночас Мерца запитали, які гарантії безпеки для України, окрім членства в НАТО, він може уявити. Політик відповів: "Я не можу сьогодні уявити чогось подібного, бо ми дуже далекі від припинення вогню. Це все питання, яке потрібно вирішити в найближчі тижні, можливо, місяці".

Мерц виступає за постачання Києву ракет Taurus

За словами політика, він хоче якомога швидше домогтися миру в Україні: "Але це не має бути нав'язаний мир. Це має бути мир з Україною, а не проти України". "І, перш за все, це має бути мир, який стосується і нас", - додав він, вказавши на масові атаки на німецьку IT-інфраструктуру, "свободу вираження думок, соціальні мережі". "Це теж частина тієї гібридної війни, яку ми бачимо з боку Росії. Це теж має припинитися", - закликав політик.

Водночас Мерц заявив, що хоче чітко вказати "що немає ніяких "якщо" і "але" в тому, що Німеччина не стане стороною війни в Україні", - сказав Мерц. Він не згоден з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz), який переконаний, що через це Берлін не повинен постачати Києву німецькі ракети Taurus. Мерц вказав, що щонайменше три країни - США, Великобританія, Франція - вже поставили ЗСУ аналогічне озброєння. "Усі три не стали стороною збройного конфлікту внаслідок цих поставок", - зазначив він. Мерц назвав ракети Taurus однією з "цеглин, щоб відбудувати мир в Україні".

Мерц проти спецфонду для України

Водночас Мерц вважає, що з поверненням Дональда Трампа в Білий дім політика США щодо України різко зміниться. "Можливо, він скаже: Я більше нічого робити не буду. Ви самі подбайте про це. А, можливо, він скаже: Я зараз так озброю Україну, що росіяни відмовляться від війни", - заявив німецький політик. 

На запитання, чи підтримав би Мерц як канцлер новий спецфонд для фінансування допомоги Україні, він відповів негативно. Видатки на це мають бути "профінансовані з поточного бюджету, не повинно бути нових боргів", додав Мерц.

Він нагадав, що Німеччина взяла на себе зобов'язання збільшити оборонний бюджет щонайменше до двох відсотків ВВП. "Ми хочемо мати можливість захистити себе, щоб нам не довелося захищатися. Це передбачає, що у нас буде ефективний Бундесвер, незалежно від того, який насправді вигляд має поточна ситуація із загрозами", - резюмував політик.

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