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ПолітикаНімеччина

Мерц має намір скасувати "допомогу для громадян" українцям

Олександр Куницький | Олександра Іванова
14 грудня 2024 р.

Якщо ХДС/ХСС переможе на виборах, допомогу українцям у Німеччині замінять на скромнішу, але одразу дадуть право на роботу, пообіцяв кандидат у канцлери Фрідріх Мерц.

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Президент України Володимир Зеленський і кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц у Києві 9 грудня 2024 року
Фрідріх Мерц у Києві 9 грудня з президентом України Володимиром ЗеленськимФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Українці, які, рятуючись від війни, прибувають в Німеччину, мають отримувати не "допомогу для громадян" (Bürgergeld), а скромнішу допомогу, передбачену для прохачів політичного притулку, вважає голова нині опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

В інтерв'ю виданню Rheinische Post, опублікованому в суботу, 14 грудня, Мерц, який, судячи з соціологічних опитувань, має серйозні шанси стати новим канцлером ФРН за підсумками виборів до Бундестагу в лютому 2025 року, різко розкритикував економічну політику нинішнього уряду та пообіцяв, що його партія в разі приходу до влади "спершу проведе детальний аналіз фінансового стану, а потім ретельно перевірить усі витрати без винятку".

Що замість Bürgergeld

"Допомогу для громадян" він назвав "найбільшою, буквально вибуховою статтею витрат". "Нам необхідно знову поставити систему з голови на ноги. Поняття Bürgergeld зникне. Ми плануємо ввести нову базову соціальну допомогу. Ми покладемо край нелегальній міграції і таким чином скоротимо великі витрати бюджету, - пообіцяв Мерц. - Біженців з України, які знову прибувають, ми переведемо з "допомоги для громадян" на виплати, передбачені законом про допомогу для шукачів політичного притулку. Разом із цим ми одразу надамо їм дозвіл на роботу і прискоримо процес визнання їхніх професійних кваліфікацій".

Мерц додав, що, на його думку, на практиці мову набагато легше вивчити на роботі, ніж лише на курсах, можливості для відвідування яких доводиться іноді чекати тижнями.

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