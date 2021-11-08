 Олександр Корнієнко залишає посаду глави партії ″Слуга народу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2021

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Олександр Корнієнко залишає посаду глави партії "Слуга народу"

Голова владної партії "Слуга народу" Корнієнко складає свої повноваження. Нещодавно його обрали першим віцеспікером Ради. Тепер він хоче зосередитися на роботі у парламенті. Нового керівника оберуть уже цього місяця.

Олександр Корнієнко

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в понеділок, 8 листопада, оголосив про намір скласти повноваження керівника пропрезидентської політичної сили.

Нещодавно Корнієнка обрали першим віцеспікером Верховної Ради замість однопартійця Руслана Стефанчука, який став головою парламенту.

"На цій посаді я маю завдання: реформа парламенту (…),  побудова більш якісних відносин з місцевим самоврядуванням. Ці завдання вимагають повної віддачі", - пояснив Олександр Корнієнко своє рішення у відеозверненні. Він запевнив, що продовжуватиме брати активну участь у житті партії та залишиться її членом. 

Відставку голови "Слуги народу" має розглянути партійний з'їзд, який Корнієнко скликає вже цього листопада у Києві. На ньому ж мають обрати і нового голову політичної сили.

Невдовзі після призначення віцеспікером Ради Корнієнко казав, що йому вдасться поєднувати управління партією і парламентську роботу, зокрема, він планував "більше працювати і менше спати". Водночас політик анонсував створення нового керівного органу всередині "Слуги народу", який мав би взяти на себе частину повноважень політради.

В ексспікера - нова група 

Колишній бізнес-тренер і концертний директор Олександр Корнієнко у 2019 році керував передвиборчим штабом тодішнього кандидата в президенти України Володимира Зеленського, а потім - його партії. "Слугу народу" він очолив  два роки тому, коли попереднього лідера Дмитра Разумкова обрали головою Верховної Ради дев'ятого скликання. 

У жовтні, після тривалого конфлікту Разумкова з Офісом президента, фракція "Слуги народу" відкликала його з посади спікера парламенту. Втім, віні досі залишається членом партії.

Ексспікер Дмитро Разумков

Ексспікер Дмитро Разумков тим часом створює у Раді міжфракційне об'єднання

Минулого тижня Дмитро Разумков анонсував створення у Раді міжфракційного об'єднання "Розумна політика". 8 листопада він оприлюднив лист до нового спікера із проханням зареєструвати відповідну групу з 25 парламентарів. Окрім самого Разумкова, до групи мають увійти 21 член фракції "Слуги народу", нещодавно виключена з фракції Людмила Буймістер та ще двоє депутатів з  "Батьківщини".

Читайте також: Як Разумков посварився з Зеленським через закон про олігархів

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