 Віцеспікер Корнієнко планує перетворити Раду на ″смарт-парламент″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2021

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Віцеспікер Корнієнко планує перетворити Раду на "смарт-парламент"

Новопризначений заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко збирається перетворити парламент на "сучасний і ефективний інститут", а також планує провести його "комплексну реформу".

Заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко під час виступу у парламенті

Заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко

Голова партії "Слуга народу", новопризначений перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнкона своїй посаді планує провести "комплексну реформу парламентських процедур і процесів". Про це він заявив з трибуни парламенту у вівторок, 19 жовтня.

"Наше завдання - зробити так, щоб реформи не "тонули" у парламенті, щоб вони ефективно ухвалювалися", - цитує Корнієнка пресслужба партії "Слуга народу".

На думку політика, Україні потрібен "смарт-парламент". "Потрібно оцифрувати і діджиталізувати процеси в апараті Верховної Ради, забезпечити безперебійну роботу технічної інфраструктури Верховної Ради, модернізувати сервісні та господарчі служби апарату Верховної Ради", - наголосив він.На думку Корнієнка, осучаснення має торкнутися комунікації парламенту з виборцями, діяльності парламентських ЗМІ та системи голосування у парламентському залі.

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Також новий віцеспікер заявив про необхідність чіткого законодавчого урегулювання діяльності коаліції та опозиції. Утім, що саме він має на увазі, Корнієнко не уточнив.

Відтоді як до влади в Україні прийшла команда на чолі з президентом Володимиром Зеленським, в країні триває програма цифровізації діяльності різних державних структур і взаємодії громадян із ними , яка отримала назву "Держава у смартфоні". Відповідно до нього, більшість державних і комунальних послуг у країні поступово переводять у онлайн-режим. 

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