Обстріли РФ пошкодили лінію живлення ЗАЕС - "Енергоатом"

Напередодні внаслідок обстрілів РФ було пошкоджено одну з двох ліній електропередачі, що живлять ЗАЕС, повідомили у "Енергоатомі". Є ризик настання аварійної ситуації, застерігають у компанії.

Російські обстріли напередодні спричинили пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб, повідомили у НАЕК "Енергоатом" у вівторок, 3 вересня. У компанії застерегли, що наразі ЗАЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі і це може призвести до настання аварійної ситуації.

"У разі пошкодження другої лінії виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС", - йдеться у повідомленні компанії у Telegram.

Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії через загрозу повторних російських обстрілів, ідеться в повідомленні "Лінію відремонтують як тільки спеціалістам буде гарантована безпека", - наголосили у "Енергоатомі".

Нагадаємо, ЗАЕС з весни 2022 року перебуває під російською окупацією. На станції вже не раз виникали ситуації, що могли призвести до блекауту або інших негативних явищ з непередбачуваними наслідками- Київ наполягає на поверненні ЗАЕС під український контроль. Схожу вимогу озвучила й Генасамблея ООН.

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Зеленський зустрінеться з гендиректором МАГАТЕ

Нагадаємо, 3 вересня президент України Володимир Зеленськийзустрінеться з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. Зустріч має відбутися після відвідин гендиректора МАГАТЕ Запорізької АЕС.

Сам Гроссі повідомив 2 вересня, що він на шляху до ЗАЕС, оприлюднивши в соцмережі X свою світлину поряд з потягом "Укрзалізниці".

"Минуло два роки відтоді, як ми заснували Місію МАГАТЕ з підтримки та допомоги в Запоріжжі, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та захист на найбільшій АЕС Європи. Я їду на українську Запорізьку АЕС, щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії", - написав він.