"Енергоатом": ЗАЕС на межі блекауту

"Енергоатом": ЗАЕС на межі блекауту23 серпня 2024 р.
Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, оскільки російські обстріли пошкодили зовнішню повітряну лінію, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб. Про це у п'ятницю, 23 серпня, повідомляє пресслужба українського "Енергоатома".
"22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС-Феросплавна", - йдеться у повідомленні.
На сьогодні Запорізька АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією ПЛ-750кВ "Дніпровська". У разі її пошкодження може виникнути аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива.
"Під "управлінням" російських загарбників, які перебувають на тимчасово окупованій ЗАЕС, постійно поглиблюється деградація на всіх напрямах експлуатації", - йдеться у повідомленні "Енергоатома".
Крім того, відсутність кваліфікованого персоналу та перетворення станції на військову базу ускладнює безаварійну експлуатацію, додали в компанії.
У пресслужбі наголосили, що Запорізька АЕС повинна невідкладно перейти під контроль України, а російські військові мають залишити станцію. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки в Європі.
Між тим, як стверджують в "Росатомі", на Запорізькій АЕС автоматично відключилася одна високовольтна лінія. Проте, там запевнили, що робота триває в штатному режимі.
МАГАТЕ про погіршення ситуації з безпекою на ЗАЕС
Раніше, 17 серпня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що після падіння безпілотника поруч із територією ЗАЕС ситуація з ядерною безпекою на ній погіршилася.
"Ми знову спостерігаємо ескалацію загроз ядерній безпеці Запорізької атомної електростанції. Я, як і раніше, вкрай стурбований і знову закликаю всі сторони до максимальної стриманості..." - заявив Гроссі.
За даними МАГАТЕ, вибухівка, яку приніс БПЛА, здетонувала приблизно за 100 метрів від "Дніпровської" лінії електропередачі. Хто саме запустив снаряд, не повідомляли. В агентстві зазначили, що постраждалих унаслідок інциденту не було. Також не було зачеплено обладнання АЕС, проте було пошкоджено дорогу між двома головними воротами електростанції.