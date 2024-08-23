"Енергоатом": ЗАЕС на межі блекауту

Через пошкодження внаслідок обстрілів РФ зовнішньої повітряної лінії є ризик чергового знеструмлення ЗАЕС, зазначають в "Енергоатомі".

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, оскільки російські обстріли пошкодили зовнішню повітряну лінію, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб. Про це у п'ятницю, 23 серпня, повідомляє пресслужба українського "Енергоатома".

"22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС-Феросплавна", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні Запорізька АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією ПЛ-750кВ "Дніпровська". У разі її пошкодження може виникнути аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива.

"Під "управлінням" російських загарбників, які перебувають на тимчасово окупованій ЗАЕС, постійно поглиблюється деградація на всіх напрямах експлуатації", - йдеться у повідомленні "Енергоатома".

Крім того, відсутність кваліфікованого персоналу та перетворення станції на військову базу ускладнює безаварійну експлуатацію, додали в компанії.

У пресслужбі наголосили, що Запорізька АЕС повинна невідкладно перейти під контроль України, а російські військові мають залишити станцію. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки в Європі.

Між тим, як стверджують в "Росатомі", на Запорізькій АЕС автоматично відключилася одна високовольтна лінія. Проте, там запевнили, що робота триває в штатному режимі.

МАГАТЕ про погіршення ситуації з безпекою на ЗАЕС

Раніше, 17 серпня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що після падіння безпілотника поруч із територією ЗАЕС ситуація з ядерною безпекою на ній погіршилася.

"Ми знову спостерігаємо ескалацію загроз ядерній безпеці Запорізької атомної електростанції. Я, як і раніше, вкрай стурбований і знову закликаю всі сторони до максимальної стриманості..." - заявив Гроссі.

За даними МАГАТЕ, вибухівка, яку приніс БПЛА, здетонувала приблизно за 100 метрів від "Дніпровської" лінії електропередачі. Хто саме запустив снаряд, не повідомляли. В агентстві зазначили, що постраждалих унаслідок інциденту не було. Також не було зачеплено обладнання АЕС, проте було пошкоджено дорогу між двома головними воротами електростанції.