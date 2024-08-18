Дрон скинув вибухівку на дорогу поблизу ЗАЕС - МАГАТЕ

Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції погіршується, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі.

Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) погіршується після удару безпілотника, який у суботу, 17 серпня, влучив у дорогу по периметру майданчика станції. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"Ми знову бачимо ескалацію загроз ядерній та фізичній ядерній безпеці, з якими стикається Запорізька атомна електростанція. Я, як і раніше, вкрай стурбований і повторюю свій заклик до максимальної стриманості з усіх боків і суворого дотримання п'яти конкретних принципів, встановлених для захисту станції", - йдеться у суботній заяві Гроссі.

Також він повідомив, що "вибухівка, яку перевозив безпілотник, здетонувала безпосередньо за межами захищеної зони станції", а місце вибуху знаходилося поруч з основними ставками-охолоджувачами і приблизно в 100 метрах від Дніпровської лінії електропередач, єдиної лінії напругою 750 кіловольт, що забезпечує електропостачання ЗАЕС.

За словами Гроссі, місія МАГАТЕ, яка працює в Запоріжжі, протягом останнього тижня фіксує підвищену військову активність в районі ЗАЕС, в тому числі в безпосередній близькості від станції.

"Команда чула часті вибухи, повторювані постріли з великокаліберних кулеметів і гвинтівок, а також артилерійські постріли на різних відстанях від станції. Немає жодних ознак того, що військова активність поблизу ЗАЕС зменшиться, незважаючи на неодноразові заклики до стриманості", - йдеться у заяві Гроссі.

"Керівництво" окупованої росіянами Запорізької АЕС заявило про те, що саме безпілотник Збройних сил України (ЗСУ) скинув заряд на дорогу, що йде вздовж енергоблоків станції і якою постійно пересувається персонал. Україна офіційно цей інцидент не коментувала.

Нагадаємо, 11 серпня була зафіксована пожежа на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, про яку повідомив президент України Володимир Зеленський.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії провели огляд об'єктів ЗАЕС, щоб ознайомитися з наслідками пожежі. Під час відвідування постраждалої градирні експерти зафіксували обгорілі ділянки у внутрішньому обладнанні і помітили "краплі обгорілого пластику і фрагменти бетону, розкидані по басейну з холодною водою".

16 серпня державна пропагантистська російська інформаційна агенція (РІА) "Новости" заявила, що ЗСУ нібито готують "провокацію на російських ядерних об'єктах", зокрема, "мають намір атакувати Курську та Запорізьку АЕС". Київ відкидає ці закиди.