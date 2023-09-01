Дрон атакував російський Курчатов біля Курської АЕС

Безпілотник влучив зранку в "адміністративну будівлю" в Курчатові Курської області, ще один дрон летів до Москви, втім був збитий в районі Люберців. У аеропортах столиці РФ оголосили план "Килим".

Зранку п'ятниці, 1 вересня, російське місто Курчатов неподалік Курської атомної електростанції (АЕС) атакував дрон.

Місцевий губернатор Роман Старовойт повідомив спершу про пошкодження адміністративної будівлі та житлового будинку внаслідок атаки двох безпілотників. Згодом він уточнив, що підтвердилось влучання одного безпілотника в нежитлову будівлю та незначне пошкодження її фасаду, тоді як падіння другого дрона не підтвердилось. "Проліт першого безпілотника був помилково прийнятий за ще один", - написав він у Telegram. Постраждалих, за його словами, немає.

Крім того, вранці збили дрон біля Люберців Московської області на підльоті до Москви, повідомив мер російської столиці Сергій Собянін. Він пише, що постраждалих і руйнувань немає. За даними російських Telegram-каналів, в аеропортах "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" і "Жуковський" оголосили план "Килим", через що затримали 38 рейсів, а 23 - скасували.

Напередодні ввечері губернатор Псковської області РФ Михайло Ведерніков повідомив про збиття безпілотника в районі Крестів. За даними ЗМІ, дрон пролітав у мікрорайоні, де розташований аеропорт.

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Дрони атакували Росію понад пів тисячі разів

Від початку повномасштабної війни Росії проти України дрони атакували російську територію вже щонайменше 511 разів, підрахувало російське видання "РБК" повідомлення регіональної влади.

Перший безпілотник помітили 19 червня 2022 року в Курській області. Після цього відбувалося кілька атак на місяць, а з 21 травня до 25 червня цього року про атаки дронів у РФ повідомляли щодня. Нова хвиля щоденних повідомлень почалася 6 серпня і триває донині.

Понад половина атак або 289 припала на Бєлгородську область РФ. Перша атака дронів на Москву сталася в ніч на 3 травня, коли два безпілотники спробували вдарити по Кремлю. Загалом дрони прилітали в Москву та Підмосков'я 23 рази.

Про руйнування або постраждалих згадувалося в 110 випадках. У 82 з них ішлося про пошкодження фасадів, автомобілів тощо, в 21 - про значні руйнування: пошкодження будинків або пожежі на військових аеродромах. Про постраждалих ішлося в 16 повідомленнях, про загиблих - у чотирьох.

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