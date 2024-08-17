Україна спростувала вкиди РФ про намір ЗСУ вдарити по АЕС

Міністерство закордонних справ України спростувало заяви російської пропаганди про нібито намір застосувати "брудні бомби" або вдарити по атомним електростанціям.

Міністерство закордонних справ України спростувало заяви російської пропаганди про нібито намір застосувати "брудні бомби" або вдарити по атомним електростанціям. Про це у п'ятницю, 16 квітня, заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

"Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" чи атакувати атомні станції. Ми офіційно спростовуємо ці неправдиві заяви. Україна не має ні наміру, ні можливості вживати таких дій. Росія повинна припинити поширювати небезпечну брехню", - зазначив він.

Також Тихий наголосив, що Україна завжди була і залишається відданим членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. "Ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх виробляти. Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. Відтоді нічого не змінилося", - додав він.

Заяви російської пропаганди

Раніше того дня державна пропагантистська російська інформаційна агенція (РІА) "Новости" заявила, що Збройні сили України (ЗСУ) нібито готують "провокацію на російських ядерних об'єктах", зокрема, "мають намір атакувати Курську та Запорізьку АЕС". Джерелами ціїє інформації, за даними агенції, стали представник російського силового відомства та українські військовополонені.

Для атаки українські військові нібито планують використовувати заряди з боєголовками з радіоактивною речовиною, які вже завезені до Жовтих Вод Дніпропетровської області, заявила російська пропаганда. Метою цих ударів ЗСУ РІА "Новости" називає "подальше звинувачення Росії в провокації і самообстрілі".

Крім цього, стверджується, що заплановані атаки на Курську та Запорізьку АЕС "курують західні спецслужби, в основному Британія", а задля вибуху "брудної ядерної бомби" удари плануються по місцях зберігання відпрацьованого палива АЕС.

Нагадаємо, 11 серпня була зафіксована пожежа на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції, про яку повідомив президент України Володимир Зеленський.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії провели огляд об'єктів ЗАЕС, щоб ознайомитися з наслідками пожежі. Під час відвідування постраждалої градирні експерти зафіксували обгорілі ділянки у внутрішньому обладнанні і помітили "краплі обгорілого пластику і фрагменти бетону, розкидані по басейну з холодною водою".