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Ракетний удар РФ по Запоріжжю: серед загиблих 8-річна дитина

Валерій Сааков
3 вересня 2024 р.

Унаслідок ракетного удару військ РФ по Запоріжжю загинули 8-річний хлопчик та 38-річна жінка, ще двоє людей - зазнали поранень, повідомила місцева влада.

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Наслідки одного з ударів військ РФ по Запоріжжю, жовтень 2022 року
Наслідки одного з ударів військ РФ по Запоріжжю (архівне фото)Фото: Marina Moiseyenko/AFP/Getty Images

Двоє людей загинули, ще двоє - зазнали поранень внаслідок удару, якого війська РФ завдали по Запоріжжю пізно увечері у понеділок, 2 вересня. Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, загинули 8-річний хлопчик та 38-річна жінка, поранень зазнали 12-річна дівчинка та 43-річний чоловік.

"12- річна дівчинка має переломи кінцівок, поранення, опіки до 45 відсотків тіла, травматичний шок. Вона в реанімації, лікарі надають усю необхідну допомогу. Чоловік у стані середньої важкості - у хірургії з переломом грудини, осколковим пораненням правого стегна", - повідомив Федоров у вівторок, 3 вересня, в дописі у Telegram.

Будівля готелю, в яку прийшовся удар, була частково зруйнована. Уламки пошкодили також й багатоповерхові будинки, розташовані поруч, повідомив Федоров.

ПС ЗСУ: Уночі війська РФ били по Україні балістикою і дронами

Окрім того, у ніч на 3 вересня російські сили завдали по Україні чергового комбінованого удару. Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, війська РФ випустили три балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 35 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Силам оборони України вдалося збити 27 російських ударних дронів. Ще шість безпілотників були локаційно втрачені, а два - полетіли в напрямку Бєлгородської області РФ та окупованої Донеччини, повідомили у ПС ЗСУ.

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