NYT: Свідок примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську втік до Польщі з мігрантами

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Влітку до Польщі виїхав колишній авіадиспетчер мінського аеропорту, який передав пілоту Ryanair наказ здійснити екстрену посадку через загрозу вибуху, повідомляє американське видання The New York Times.
Цього літа з Білорусі до Польщі разом з мігрантам з країн з Близького Сходу перейшов колишній авіадиспетчер мінського аеропорту, повідомила у середу, 8 грудня, американська газета The New York Times з посиланням на представників європейських спецслужб. Він був свідком операції затримання білоруською владою опозиційного блогера та колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Згідно з інформацією видання, чоловік розповів польським слідчим органам відомі йому подробиці примусової посадки літака Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс у травні.
Керівник департаменту національної безпеки Польщі Станіслав Жарінь повідомив, що польським слідчим вдалося "отримати звіт безпосереднього учасника подій, що відбувалися на диспетчерському майданчику у Мінську". Протягом всього часу, що літак був захоплений разом з Протасевичем, цей офіцер "підтримував безперервний телефонний контакт з кимось, кому він повідомляв про те, що в цей момент відбувається з літаком", розповів Жарінь.
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За словами співрозмовників NYT, ім'я колишнього авіадиспетчера Олег Галегов і він - етнічний грузин. Під час інциденту з літаком Ryanair йому довелося повідомити пілота літака про те, що на борту знаходиться вибухівка і пілоти мають перервати рейс до Вільнюса та здійснити посадку у Мінську з міркувань безпеки, йдеться у статті видання.
Свідчення колишнього авіадиспетчера кардинально не змінюють того, що відомо про інцидент з літаком Ryanair, але вони можуть допомогти польській прокуратурі висунути звинувачення проти білоруських посадовців у рамках відкритого провадження, зазначає The New York Times. Літак Boeing-737, пілотів якого примусили здійснити екстрену посадку у Мінську, був зареєстрований у Польщі та експлуатувався польським відділенням ірландської авіакомпанії Ryanair, йдеться у матеріалі.
У липні білоруське видання "Наша Ніва" повідомило у своєму Telegram-каналі, що у червні Олег Галегов пішов у відпустку і з того часу не з'являвся. За інформацією видання, його безуспішно розшукував відділ кадрів державної компанії "Белаеронавігація". Після зникнення авіадиспетчер видалив всі свої акаунти у соціальних мережах. Наразі його місце знаходження невідоме, пише The New York Times.
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Літак Ryanair Boeing 737, що прямував з Афін до Вільнюса, здійснив екстрену посадку у Мінську 23 травня. Літак приземлився після повідомлення про вибухівку на борту, яке не підтвердилося. Відразу після приземлення білоруські правоохоронці затримали двох пасажирів рейсу – блогера Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії, Софію Сапегу. Напочатку грудня Сапезі висунули остаточне звинувачення за статтею розпалювання ворожнечі – їй загрожує 6 років ув'язнення, повідомляє її вітчим Сергій Дудіч.
Рада ЄС закликала європейських авіаперевізників уникати польотів над територією Білорусі. 5 червня Євросоюз ввів санкції проти білоруських державних авіакомпаній – їм заборонено користуватися повітряним простором і аеропортами ЄС. Окрім цього, свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній закрила і Японія.
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