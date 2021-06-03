ЄС з 5 червня закриває небо для авіакомпаній з Білорусі

Закриття повітряного простору ЄС для авіаперевізників з Білорусі має набути чинності з опівночі 5 червня. Про це у п’ятницю, 4 червня, інформагенціям dpa та Reuters повідомили в дипломатичних колах у Брюсселі.

За словами дипломатів, вранці цього дня було розпочато письмову процедуру затвердження рішення. Сама процедура є радше формальністю і її завершення очікують за кілька годин. Закриття простору включає також заборону та злети і посадки в аеропортах ЄС.

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Реакція на інцидент з літаком Ryanair у Мінську

Таким чином ЄС відреагував на інцидент з примусовою посадкою у Мінську літака авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс з Афін до Вільнюса 23 травня. Білоруська влада змусила лайнер до посадки під приводом повідомлення про мінування літака, а для його супроводу у повітря підняли винищувач ВПС Білорусі.

Однак бомби на борту лайнера так і не виявили, натомість білоруські правоохоронці затримали опозиційного блогера і співзасновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу.

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ЄС радить європейськім авіалініям уникати неба Білорусі

Вже не наступний день лідери країни Євросоюзу засудили інцидент з літаком Ryanair та домовилися запровадити нові санкції проти режиму правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

Серед іншого, лідери країн ЄС закликали європейських авіаперевізників уникати польотів у білоруському авіапросторі та дали завдання Раді ЄС вжити заходів, аби заборонити проліт літаків білоруських авіаліній у небі Євросоюзу та закрити для них доступ у європейські аеропорти.

Рекомендація оминати повітряний простір Білорусі не має зобов'язувального характеру, однак чимало авіакомпаній ЄС вже переспрямували свої рейси, зокрема до Росії, оминаючи Білорусь.