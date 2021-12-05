Затриманій у Мінську росіянці Софії Сапезі загрожує шість років ув'язнення

Росіянці Софії Сапезі, яку затримали у травні в Білорусі, висунули остаточне обвинувачення, їй загрожує ув'язнення. Про це агенції "Інтерфакс" повідомив вітчим дівчини Сергій Дудич.

"У п'ятницю були слідчі дії та зустріч із консулом. Їй загрожує 6 років ув'язнення", - повідомив він у неділю, 5 грудня.

За його словами, дівчина сподівалася на інший підсумок слідства. "Вона дуже пригнічена цим обвинуваченням. Розраховувала на угоду зі слідством, допомогу Росії, екстрадицію, і що справа до суду взагалі не дійде. Але, певне, щось пішло не так", - припустив він.

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Офіційного повідомлення про звинувачення стосовно Сапеги наразі немає. Напередодні, 5 грудня, про остаточне звинувачення дівчині інформувала також російська служба ВВС з посиланням на власні джерела.

Основна стаття, за якою звинувачують Сапегу - ч. 3 ст. 130 КК Білорусії (розпалювання ворожнечі), йдеться у повідомленні. Мінімальний термін за цією статтею з урахуванням укладеної Сапегою досудової угоди зі слідством складає шість років ув'язнення. Екстрадувати до Росії Сапегу зможуть лише після офіційного вироку. Її також зможе помилувати правитель Білорусі Олександр Лукашенко, повідомив ЗМІ адвокат Антон Гашинський.

Посадка літака Ryanair і затримання Сапеги й Протасевича

Білоруська влада 23 травня примусила лайнер авіакомпанії, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлитися в Мінську після повідомлення про мінування повітряного судна, яке виявилося фальшивим.

Після посадки літака бомби на борту не виявили, проте білоруські силовики затримали двох пасажирів - Романа Протасевича і його супутницю, громадянку Росії Софію Сапегу. Невдовзі після цього у Білорусі оприлюднили відеозапис, на якому Сапега каже, що була редакторкою Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі", де начебто публікувалася "особиста інформація співробітників органів внутрішніх справ".

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Білоруса Протасевича у Мінську обвинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу: 130 (розпалювання соціальної ворожнечі і ворожнечі), 293 (організація масових заворушень) і 342 (організація дій, що грубо порушують громадський порядок). Сапезі закидають підозри у розпалюванні соціальної ворожнечі і ворожнечі та участі у масових заворушеннях.

25 червня стало відомо, що Протасевич і Сапегабули переведені під домашній арешт.