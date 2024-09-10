Чому Шольц заговорив про перемовини з Росією? Огляд преси

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав посилити міжнародні дипломатичні зусилля задля пошуку мирного врегулювання, яке поклало би край російській війні проти України. Глава німецького уряду вважає, що на наступний саміт миру варто було би запросити й Росію.

Німецькі друковані видання скептично відреагували на заяви Шольца. Так, оглядач німецького видання Süddeutsche Zeitung з Мюнхена вважає заяви канцлера порожнім шумом.

"Слова Шольца, якщо вдуматись, є чимось самим собою зрозумілим. Канцлер не сказав нічого іншого, ніж те, що варто говорити про те, як можна швидше наблизити мир. Шольц надсилає німецькій аудиторії сигнал, що, безумовно, і він також хоче миру і навіть готовий провести з цього приводу конференцію. Він це робить, бо Ваґенкнехт (голова партії власного імені Сара Ваґенкнехт - Sahra Wagenknecht. - Ред.), вимагає від знервованої СДПН (Соціал-демократичної партії Німеччини. - Ред.) цих заяв як кроків назустріч на тлі коаліційних перемовин, а також тому, що Шольц не хоче виглядати адептом війни", - йдеться у коментарі на шпальтах Süddeutsche Zeitung.

"Тактичний крок" Шольца перед виборами

Прокоментувало заяву Шольца й інше мюнхенське видання - Münchner Merkur:

"Менш ніж за два тижні відбудуться вибори у землі Бранденбург. Від того, чи втримається у кріслі нинішній глава земельного уряду Войдке (однопартієць Шольца Дітмар Войдке - Dietmar Woidke. - Ред.), залежить і доля канцлера. Отже, ініціатива глави уряду залучити Росію до швейцарських мирних перемовин щодо України є непоганим тактичним кроком: передовсім саме на сході Німеччини чимало громадян враховують при голосуванні позицію партій щодо Росії. Достатньо причин як для лідера "світлофорної" коаліції Олафа Шольца трохи відполірувати власний імідж "канцлера миру". Однак зависокі сподівання щодо цієї ініціативи були би марними: Путін, який розв'язав цю війну, досі не продемонстрував ані найменшої готовності відмовитися від поставлених цілей. Крім того, незрозуміло, який інтерес до перемовин має бути у Путіна, якщо в нього на полі бою наразі все складається пречудово, німецький уряд скорочує допомогу Україні, а проросійські партії у Німеччині виграють вибори за виборами. Це, мабуть, так і залишиться таємницею канцлера", - пише Münchner Merkur.

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Натомість Kölner Stadt-Anzeiger все ж не вважає заяви канцлера недоречними:

"Ще одна спроба говорити про припинення вогню і перемовини щодо миру є нагально необхідною. Війна Росії проти України перебуває у новій фазі. Вона стала ще брутальнішою. Україна тим часом завдає ударів по цілях на території Росії. З точки зору міжнародного права вона має на це право - це передбачає право країни, що зазнала нападу, на самозахист. Водночас стали інтенсивнішими й російські удари, їх жертвами дедалі частіше стають цивільні. Обидві сторони намагаються захопити території і набрати полонених, зокрема, і з огляду на сподівання мати сильнішу позицію на можливих перемовинах у майбутньому. Це замкнене коло", - зазначає Kölner Stadt-Anzeiger.

"Ті, хто виступає за постачання зброї Україні, хочуть миру"

Оглядач Südwest Presse з Ульма, своєю чергою, не зовсім зрозумів Шольца:

"Не зовсім зрозуміло, чому канцлеру нині вбачається слушна нагода для перемовин. У Кремлі кажуть, що для цього на даний момент немає підстав. (...) Водночас очевидно, що всупереч волі українців неможливий мир, який можна було би назвати "справедливим". (...) Однак те, що Шольц активно піднімає тему мирних перемовин невдовзі після зустрічі партнерів України у Рамштайні, є слушним кроком. Хоч би навіть тому, що він нагадує: ті, хто виступає за постачання зброї Україні, хочуть зрештою того ж самого - миру", - пише видання.

"Мирні" заяви канцлера продиктовані виборами на сході Німеччини, вважають оглядачі німецьких видань Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Leipziger Volkszeitung дає ініціативі Шольца таку оцінку:

"Шольц з самого початку війни дотримується двоякої тактики: з одного боку, підтримка України, скільки це буде потрібно. І водночас: тримати двері до перемовин відкритими. Коли канцлер спілкується з партнерами України, він більше наголошує на німецьких поставках зброї. Коли у землях на сході Німеччини вибори, канцлер висуває на перший план оборонну складову власної політики щодо України. Федеральний канцлер Шольц сигналізував, що хоче докладати більших зусиль у пошуку миру для України. Варто, за його словами, говорити про те, "як ми швидше можемо вийти з цієї воєнної ситуації і прийти до миру, ніж це здається можливим зараз". Однак ці слова канцлера аж ніяк не можна назвати розворотом у його політиці щодо України", - підсумовує видання з Лейпцига.

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