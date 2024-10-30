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Берлін погрожує КНДР санкціями за підтримку війни в Україні

Жан Рофе | Дмитро Шварц
30 жовтня 2024 р.

ФРН залишає за собою право посилення санкцій проти Північної Кореї у разі участі військ тієї у війні Росії проти України, заявили в німецькому МЗС.

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Військові Північної Кореї на параді (архівне фото)
Солдати КНДР на військовому параді (архівне фото)Фото: Russian Defence Ministry/dpa/picture alliance

Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини допустило можливість запровадження нових санкцій щодо КНДР у разі участі північнокорейських солдатів у війні Росії проти України. Про це заявив офіційний представник німецького МЗС Себастьян Фішер (Sebastian Fischer), відповідаючи на запитання DW на пресконференції в середу, 30 жовтня.

"Якщо дані про те, що на боці РФ у боях беруть участь солдати з КНДР, будуть підтверджуватись, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах, у тому числі на введення додаткових санкцій", - сказав він.

За його словами, офіційний Берлін доніс цю позицію до тимчасового повіреного в справах Північної Кореї, якого раніше викликали до МЗС. "Ми переконливо закликали його не підтримувати протиправну агресію Росії проти України та припинити відповідну підтримку РФ", - заявив Фішер.

Влада Німеччини говорила з Китаєм про війська КНДР у РФ

За його словами, Німеччина також обговорила з Китаєм висновки НАТО та США щодо перекидання північнокорейських солдатів до Росії.

Раніше американський телеканал CNN повідомив із посиланням на джерела, що Адміністрація президента США закликала владу Китаю домогтися повернення північнокорейських військ, що знаходяться в Росії, до місць їхньої постійної дислокації. Співрозмовник видання повідомив, що США також переконують низку інших країн зв'язатися з офіційним Пекіном через північнокорейських військових у Росії.

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