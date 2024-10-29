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200 втікачів із Північної Кореї готові допомагати ЗСУ - ЗМІ

Ольга Лебедєва
29 жовтня 2024 р.

Група з 200 колишніх північнокорейських солдатів, які проживають зараз у Південній Кореї, домагається відправки в Україну, щоб вести психологічну війну проти колишніх товаришів.

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Солдати Кім Чен Ина
Солдати КНДРФото: Ed Jones/AFP/AFP/Getty Images

Перебіжчики з КНДР, які проживають у Південній Кореї, готові допомогти Збройним силам України (ЗСУ), пише у вівторок, 29 жовтня, низка азійських ЗМІ.

За даними гонконгського видання South China Morning Post, група з майже 200 колишніх військових Північної Кореї, які мають від семи до дев'яти років досвіду служби в армії, "домагається відправки в Україну, щоб розпочати кампанію психологічної війни проти своїх колишніх товаришів".

"Ми готові вирушити туди, щоб працювати як агенти психологічної війни - за допомогою гучномовців, поширення листівок і навіть як перекладачі. Ми всі ветерани війни, які розуміють військову культуру та психологічний стан Північної Кореї краще, ніж будь-хто інший", - заявив в інтерв'ю This Week 69-річний перебіжчик Ан Чан Іль.

Ще один активіст, Лі Мін Бок, опублікував відкритий лист до посольства України в Сеулі, в якому звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням дозволити допомогти йому "в порятунку північнокорейських солдатів".

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