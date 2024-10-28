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В Україну їде делегація Південної Кореї

Анастасія Шепелева
28 жовтня 2024 р.

Південнокорейська делегація прибуде до України для обміну даними про участь північнокорейських військ у війні на боці Росії та напрацювання шляхів співпраці.

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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Президент Південної Кореї Юн Сок ЙольФото: Jeon Heon-Kyun/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Цього тижня Україну відвідає делегація Південної Кореї, щоб поділитися інформацією щодо допомоги військ КНДР у війні КНДР та обговорити заходи співпраці.

Про це у понеділок, 28 тижня, заявив президент країни Юн Сок Йоль, передає південнокорейська інформаційна агенція Yonhap.

Південна Корея консультує НАТО, ЄС і Україну щодо військ КНДР

За його словами, 29 жовтня делегація з Південної Кореї проведе брифінг для Комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки, а тоді вирушить в Україну.

На порядку денному візиту - зустрічі  з представниками розвідки та оборони для обміну даними й пошуку моделі співпраці.

Перед цим південнокорейська делегація зустрічалася з посадовцями НАТО.

Минулого тижня президент Південної Кореї заявив, що через північнокорейських солдатів у Росії може переглянути свою позицію щодо допомоги Україні та надати їй летальну зброю. 

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