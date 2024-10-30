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США закликали Китай домогтися виведення солдатів КНДР з РФ

Ольга Лебедєва | Дмитро Шварц
30 жовтня 2024 р.

Білий дім звернувся до офіційного Пекіна з проханням чинити тиск на керівництво Північної Кореї через відправку тим військових у Росію для війни проти України. Ситуацію обговорять і на Радбезі ООН.

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Північнокорейські військові
Північнокорейські солдати (архівне фото)Фото: Jon Chol Jin/AP Photo/picture alliance

Адміністрація президента США закликала владу Китаю домогтися повернення північнокорейських військ, що знаходяться в Росії, до місць їхньої постійної дислокації.

Як повідомляє американський телеканал CNN у середу, 30 жовтня, з посиланням на неназваних американських чиновників, офіційний Вашингтон попросив владу КНР чинити тиск на керівництво Північної Кореї, з яким та підтримує відносини.

Співрозмовник видання повідомив, що США також переконують низку інших країн зв'язатися з офіційним Пекіном через північнокорейських військових у Росії.

Водночас джерела CNN визнають, що західні чиновники "не налаштовані оптимістично з приводу того, що Китай втрутиться у плани Північної Кореї" з цього питання.

Радбез ООН обговорить присутність військ КНДР на території РФ

Ввечері в середу питання присутності північнокорейських солдатів на території РФ розгляне Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН).

"Сьогодні у зв'язку зі зверненням України до швейцарського головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових - початок орієнтовно після 22:15 за Києвом", - повідомив у соціальній мережі X постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. 

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