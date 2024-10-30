США закликали Китай домогтися виведення солдатів КНДР з РФ

США закликали Китай домогтися виведення солдатів КНДР з РФ30 жовтня 2024 р.
Адміністрація президента США закликала владу Китаю домогтися повернення північнокорейських військ, що знаходяться в Росії, до місць їхньої постійної дислокації.
Як повідомляє американський телеканал CNN у середу, 30 жовтня, з посиланням на неназваних американських чиновників, офіційний Вашингтон попросив владу КНР чинити тиск на керівництво Північної Кореї, з яким та підтримує відносини.
Співрозмовник видання повідомив, що США також переконують низку інших країн зв'язатися з офіційним Пекіном через північнокорейських військових у Росії.
Водночас джерела CNN визнають, що західні чиновники "не налаштовані оптимістично з приводу того, що Китай втрутиться у плани Північної Кореї" з цього питання.
Радбез ООН обговорить присутність військ КНДР на території РФ
Ввечері в середу питання присутності північнокорейських солдатів на території РФ розгляне Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН).
"Сьогодні у зв'язку зі зверненням України до швейцарського головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових - початок орієнтовно після 22:15 за Києвом", - повідомив у соціальній мережі X постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
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