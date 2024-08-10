МЗС України закликає скасувати виступ Нетребко в Римі

Українське міністерство закордонних справ закликало скасувати виступ у Римі російської оперної діви Анни Нетребко, яка підтримує путінський режим.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України закликало скасувати виступ у Римі російської оперної співачки Анни Нетребко.

"Росіянка Анна Нетребко повертається на сцену Римської опери. Багаторічна підтримка артисткою путінського режиму не заважає світовим сценам вітати її. Як можна насолоджуватися виступом спільниці злочинів?" - ідеться в дописі МЗС у соціальній мережі X у суботу, 10 серпня.

Днем раніше посольство України в Італії звернулось до мера Рима Роберто Гуалтьєрі та керівника Римського оперного театру Франческо Джамброне щодо недопущення виступу Нетребко.

Чому Нетребко не раді?

Нетребко була довіреною особою Путіна на виборах президента Росії в 2012 році, а в 2014-му передала мільйон рублів окупованому Донецькому оперному театру та позувала з колаборонатом Олегом Царьовим і "прапором Новоросії".

Нью-йоркська "Метрополітен-опера" розірвала контракт з артисткою через її відмову публічно засудити Путіна після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, її концерти скасовували в багатьох містах, а там, де вони все ж відбуваються, їх супроводжують протести.