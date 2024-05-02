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ПолітикаШвейцарія

У Швейцарії скасували концерт російської діви Нетребко

Ольга Лебедєва | Євгенія Наконечна
2 травня 2024 р.

Швейцарська влада, яка в червні проведе мирну конференцію щодо України, побоюється протестів проти виступу російської оперної співачки Анни Нетребко.

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Протести проти виступу російської оперної співачки Анни Нетребко в Берліні, Німеччина
Протести проти виступу Анни Нетребко в Берліні (фото з архіву)Фото: Marek Kowalczyk/DW

У швейцарському місті Люцерн скасували запланований на 1 червня концерт російської оперної співачки Анни Нетребко.

Керівництво концертного залу Kultur und Kongresszentrum Luzern заявило, що рішення ухвалили у зв'язку з суспільною полемікою навколо постаті Нетребко, зокрема її близькості до президента РФ Володимира Путіна, та запланованою на червень мирною конференцією з питань України, що пройде в сусідньому Бюрґенштоці.

Влада побоювалась заворушень через концерт Нетребко

За даними швейцарських ЗМІ, зокрема сайту Swissinfo і телеканалу SRF, концерт скасували під тиском місцевої влади Люцерна - через "очікувану загрозу громадському порядку".

Міністр освіти і культури кантону Люцерн Армін Хартман в інтерв'ю виданню Regionaljournal Zentralschweiz підтвердив, що уряд однозначно проти виступу Нетребко.

У Вісбадені протестують проти концертів Нетребко 4 і 8 травня

Концерти Нетребко в різних країнах часто супроводжуються протестами місцевих жителів, які висловлюють солідарність з Україною, проти якої Росія веде війну.

Її концерти вже скасовували в Естонії, Чехії, Ліхтенштейні, Тайвані, а нью-йоркська "Метрополітен-опера" розірвала контракт з артисткою.

Тим часом у вересні 2023 року Нетребко виступила в Берліні, а в березні з'явилася на фестивалі в Зальцбурзі. Вона виступить і на фестивалі у Вісбадені 4 і 8 травня. Її концерти супроводжуватимуться протестами. За даними видання Frankfurter Rundschau, акції нагадуватимуть про вбитих українських діячів культури.

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