МЗС - Фіцо: Електрика зі Словаччини - не благодійність

Українське міністерство закордонних справ нагадало словацькому прем'єру, що Україна сплачує за поставки Братиславою електроенергії "немалі гроші" і закликало європейського регулятора ринку звернути увагу на його заяви.

Міністерство закордонних справ України відповіло на заяву прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який припустив можливість припинення постачання електроенергії Україні у відповідь на припинення транзиту російського газу її територією. У заяві , опублікованій у суботу, 28 грудня, у МЗС наголосили, що постачання електроенергії зі Словаччини не є благодійністю, оскільки Україна платить за неї "немалі гроші".

У відомстві нагадали, що Україна завжди була "самодостатньою у виробництві електроенергії", але нині змушена іноді імпортувати її через агресію Росії - окупацію Запорізької АЕС, ракетні удари по енергосистемі та цивільній інфраструктурі.

"Безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, премʼєр-міністр Роберт Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором (президентом РФ Володимиром Путіним. - Ред.). Нині це єдині два діячі в світі, які погрожують залишити українців взимку без світла", - йдеться в заяві.

В МЗС нагадали, що Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку та має дотримуватися спільних європейських правил. Також в українському дипломатичному відомстві закликали Єврокомісію і ENTSO-E відреагувати на заяви словацького прем’єра.

Зеленський: Європейські правила мають бути сильнішими за зв'язки з Москвою

Президент України Володимир Зеленський , своєю чергою, заявив, що доручив українським урядовцям робити спільно з Єврокомісією та європейськими партнерами все можливе, "щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми". "Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильнішими, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою", - написав Зеленський в Telegram в суботу, 28 грудня.

Він також зазначив, що на сьогодні частка імпорту електроенергії через Словаччину у загальному обсязі поставок з ЄС сягає близько 19 відсотків.

Фіцо погрожує припинити поставки електроенергії

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини заявив, що його країна розгляне відповідні заходи проти України, такі як припинення резервного постачання електроенергії після 1 січня, якщо Київ припинить транзит російського газу.

Нагадаємо, що попри повномасштабну війну Росії проти України, газ з РФ продовжує надходити до Європи через українську територію за умовами договору, укладеного між російським "Газпромом" і українським "Нафтогазом" п'ять років тому. Термін дії угоди спливає в грудні 2024 року. У Києві підтвердили, що Україна не продовжить угоду з "Газпромом".