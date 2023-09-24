Майже чотири сотні біженців з Карабаху прибули у Вірменію

377 біженців з Нагірного Карабаху вже прибули у Вірменію. Керівництво самопроголошеної НКР прогнозує масовий відток етнічних вірмен зі спірного регіону.

Станом на 18:00 за місцевим часом у неділю, 24 вересня, до Вірменії вже прибули 377 біженців з Нагірного Карабаху, повідомляє видання CivilNet з посиланням на уряд Вірменії. За повідомленням журналістів Reuters, сотні нещодавно прибулих етнічних вірменських біженців були помічені у вірменському місті Ґоріс поблизу кордону з Азербайджаном.

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Керівництво самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) раніше в неділю заявило, що варто очікувати масового відтоку етнічних вірмен із Нагірного Карабаху після успішної військової операції Азербайджану. "120 тисяч вірмен у регіоні не бажають жити у складі Азербайджану. 99,9 відсотка з них воліють покинути свої історичні землі", - заявив "радник влади" НКР Давид Бабаян в коментарі інформагенції Reuters.

Керівники Азербайджану і Вірменії зустрінуться в Іспанії

Водночас стало відомо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв проведуть заздалегідь узгоджену зустріч в Іспанії наступного місяця, попри військову операцію Азербайджану у Нагірному Карабасі. У переговорах 5 жовтня в Гренаді також візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і голова Європейської ради Шарль Мішель, йдеться в заяві Ради безпеки Вірменії, пише агенція AFP. Там додають, що офіційні особи зустрінуться для підготовки переговорів наступного тижня.

Франція, Німеччина та Європейський Союз є ключовими гравцями у спробах врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху, що триває вже кілька десятиліть.