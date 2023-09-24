Перша група біженців з Нагірного Карабаху прибула у Вірменію

Кілька десятків біженців з Нагірного Карабаху перейшли азербайджано-вірменський кордон. Переважно це діти, жінки та люди похилого віку, повідомляє AFP.

Перша після початку військової операції Азербайджану група біженців з Нагірного Карабаху прибула до Вірменії в неділю, 24 вересня. Про це повідомляють кореспонденти агенції AFP, які перебувають на кордоні.

Читайте також: Прем'єр Вірменії Пашинян поставив під сумнів ефективність ОДКБ

Група з кількох десятків людей пройшла повз азербайджанських прикордонників, перш ніж увійти до вірменського села Корнідзор, де їх зареєстрували співробітники міністерства закордонних справ Вірменії.

В агенції наголошують, що група складалася переважно з жінок, дітей і людей похилого віку. Деякі з них розповіли AFP, що вони прибули з прикордонного села Егцахог, тоді як інші сказали, що подолали довші відстані. Серед них був і чоловік, який заявив, що він входив до сил опору Нагірного Карабаху, які склали зброю після капітуляції самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки (НКР).

Раніше цього ж дня керівництво НКР заявило, що прогнозує масовий відтік етнічних вірмен із Нагірного Карабаху після успішної військової операції Азербайджану. "120 тисяч вірмен у регіоні не бажають жити у складі Азербайджану. 99,9 відсотка з них воліють покинути свої історичні землі", - заявив "радник влади" НКР Давид Бабая в коментарі інформагенції Reuters

Військова операція Азербайджану

У Нагірному Карабасі проживають переважно етнічні вірмени, які протягом кількох десятиліть контролювали цей регіон за підтримки уряду в Єревані. Після розпаду СРСР Нагірний Карабах оголосив незалежність від Азербайджану, але світова спільнота не визнала її.

19 вересня Азербайджан розпочав масштабну військову операцію. Уже наступного дня вірмени в НКР були змушені погодитися на припинення вогню.

Унаслідок військової операції, найімовірніше, загинули сотні людей, сотні інших було поранено. Вірмени звинувачують світову спільноту в бездіяльності.