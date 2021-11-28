Литва закликає НАТО переглянути модус відносин з Білоруссю

Президент Литви Гітанас Науседа вимагає від Організації Північноатлантичного договору (НАТО) переосмислення відносин з Білоруссю. Білоруські військові дедалі більше інтегруються в збройні сили РФ, пояснив Науседа у неділю, 28 листопада, на спільній пресконференції з очільником Альянсу Єнсом Столтенбергом та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у Вільнюсі.

"Це нові виклики для НАТО, і Альянс має відповідно пристосувати свої плани, стратегію та тактику, щоб бути готовим відповісти на них", - зазначив Науседа.

Президент Литви Гітанас Науседа (ц), очільник НАТО Єнс Столтенберг (п) та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Вільнюсі

Президент Литви переконаний, що Білорусь і далі випробовуватиме єдність НАТО та ЄС. Це стосуватиметься і їхньої здатності реагувати та відбивати гібридні атаки, вважає він.

Фон дер Ляєн своєю чергою висловила солідарність з тим, як член НАТО та ЄС Литва поводиться у ситуації міграційної кризи. Їй, Латвії та Польщі цього і наступного року Європейський Союз надасть 200 мільйонів євро для забезпечення охорони кордонів.

Столтенберг також висловив солідарність з союзниками Альянсу та наголосив, що криза не завершилась, тож Альянсу треба бути напоготові.

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Нагадаємо, у 1992 році Білорусь приєдналась до Ради Північноатлантичного співробітництва, а з 1995 року є учасником програми НАТО "Партнерство заради миру". Утім, в 2021 році союзники призупинили практичне співробітництво між НАТО та Білоруссю, як цивільне, так і військове, підтримуючи діалог лише мірою необхідності. Союзники закликають Білорусь дотримуватись норм міжнародного права та поважати права людини та основні свободи.

Польща знову повідомляє про спроби мігрантів прорватися через кордон

Тим часом польські прикордонники повідомили, що за добу 27 листопада кордон Польщі з боку Білорусі намагалися перетнути 125 мігрантів. "Групи з кількох десятків осіб намагалися силою перетнути кордон на ділянках постів у Дубичах Церковних та Мельнику", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Інформацію про спроби мігрантів потрапити на територію Польщі з боку Білорусі польські прикордонники публікують ледве не щодня. Так, за їхніми даними, за добу 26 листопада потрапити на територію Польщі знову намагалися більше сотні мігрантів. Як заявляють польські прикордонники, під час спроби мігрантів перетнути кордон, "білоруські служби осліпляли польських офіцерів лазерами та стробоскопом", двоє польських військових отримали легкі поранення.

Оскільки Польща на ділянки кордону з Білоруссю не допускає журналістів та представників гуманітарних організацій, підтвердити цю інформацію з незалежних джерел неможливо.

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Нагадаємо, з травня 2021 року Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує правителя Білорусі Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкції ЄС.