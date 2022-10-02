Лідери 9 країн НАТО закликали збільшити поставки зброї Києву

Лідери Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини виступили на підтримку Києва та з вимогою до Москви негайно звільнити українські території.

Президенти Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини закликали західні держави суттєво збільшити військову підтримку України і висунули вимогу до Росії негайно звільнити окуповані українські території. Відповідне звернення лідерів держав оприлюднили на сайті польського президента в неділю, 2 жовтня.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-які українські території", - йдеться в документі. Там також наголошується, що усіх причетних до агресії має бути притягнуто до відповідальності.

Дев'ять країн НАТО підтримують майбутній вступ України до Альянсу

Підписанти також зауважили, що "твердо підтримують рішення саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році щодо майбутнього членства України".

Звернення підписали президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Чорногорії Міло Джуканович, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс і президентка Словаччини Зузана Чапутова. Усі дев'ять держав є членами НАТО.

30 вересня Росія оголосила про анексію територій чотирьох регіонів України - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. При цьому російські війська окупували лише частину цих територій.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський у відеозверненні оголосив про подання Україною заявки на пришвидшений вступ у НАТО.

У відповідь в Північноатлантичному альянсі нагадали, що рішення про членство ухвалюється 30 членами за принципом консенсусу. Ще до початку повномасштабної війни РФ проти України генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що єдності між членами НАТО щодо вступу України немає.

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