 Кулеба: Росія не має шансів на успіх у конфронтації з НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2021

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Кулеба: Росія не має шансів на успіх у конфронтації з НАТО

Росія готова посилити напруженість у Чорному морі, але не піде на повноцінну конфронтацію з НАТО. Москва не має шансів на успіх у цьому, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Newsweek.

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Росія готова посилити напруженість у Чорному морі, але не піде на ризик повноцінної конфронтації з НАТО. Москва розуміє, що не має шансів на успіх у цьому. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському виданню Newsweek, оприлюдненому у п'ятницю, 2 липня.

"Я справді вірю, що Росія готова до ескалації певної локальної напруженості в регіоні Чорного моря, але не вважаю їх самогубцями. Вони можуть щипати і провокувати то тут, то там. Але Росія не піде на ризик повномасштабної конфронтації з НАТО, бо чітко розуміє, що не має шансів на успіх", - сказав Кулеба.

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Міністр застеріг, що Росія натомість може посилити контроль над Чорним морем і збільшити свій вплив у регіоні. "У наших розмовах із НАТО ми дуже відверті в цьому питанні: якщо все буде так само, як є, існує ризик того, що Росія може значно посилити свій контроль над Чорним морем і ще більше розширити свій вплив у регіоні. Це означає підвищені загрози безпеці і стабільності України та союзників із НАТО", - заявив урядовець.

Кулеба нагадав про спроби Москви заблокувати торговельні шляхи й обмежити свободу судноплавства. "Я порушую цю тему на всіх своїх зустрічах і з союзниками з НАТО в регіоні Чорного моря: Румунією, Туреччиною та Болгарією, і в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Вони чують Україну, коли ми б'ємо на сполох", - наголосив він. Кулеба сподівається, що тепер цих помилок не повторюватимуть, а наміри Москви розумітимуть краще.

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Глава МЗС України додав, що Росія займає стратегічно вигідну позицію в тимчасово окупованому Криму. "Для нас дуже важливо, щоб Чорне море не повторило долю регіону Азовського моря. Нам необхідно посилити співпрацю між українським флотом і флотом союзників із НАТО у Чорному морі", - зазначив він.

Кулеба також висловив упевненість в тому, що ніщо не перешкодить міжнародним військовим навчанням Sea Breeze, які Україна та США спільно проводять у Чорному морі.

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