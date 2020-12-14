Коронавірус в Україні: за добу - вдвічі більше одужань, ніж нових випадків

В Україні протягом минулої доби зафіксували 8416 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Про це у вівторок, 15 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Серед інфікованих - 412 дітей та 447 медпрацівників. Госпіталізували за останню добу 1479 пацієнтів з COVID-19, додав міністр.

Також упродовж минулої доби померли 233 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом. Водночас, за офіційними даними, одужали 16150 пацієнтів, що є рекордним показником.

Таким чином, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 в Україні з початку епідемії перевищила 909 тисяч. Померли загалом 15480 людей, у яких підтвердили інфікування.

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Де найбільше інфікувань коронавірусом в Україні

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (1559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях. Київ також із значним відривом випереджає інші регіони за загальною кількістю випадків зараження коронавірусом: з початку епідемії у столиці підтвердили інфікування у більше 93,3 тисяч осіб.

Нагадаємо, напередодні Степанов пояснив, що в Україні стали робити менше тестів на коронавірус через скорочення кількості звернень щодо їхнього проведення. Також він заявив, що МОЗ розширює перелік симптомів, при яких тестування буде безкоштовним.

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