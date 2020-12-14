 Степанов пояснив, чому в Україні роблять менше тестів на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2020

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Новини

Степанов пояснив, чому в Україні роблять менше тестів на коронавірус

Глава МОЗ заявляє, що число тестів на коронавірус скоротилося через зменшення кількості звернень щодо їхнього проведення. Також міністерство розширює перелік симптомів, при яких тестування буде безкоштовним.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що люди менше зверталися щодо проведення тестів на коронавірус

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що люди менше зверталися щодо проведення тестів на коронавірус

В Україні стали робити менше тестувань на короновірус через зменшення числа звернень людей про їхнє проведення. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок, 14 грудня. За словами міністра, минулого тижня методом ПЛР було зроблено понад 244 тисячі тестів, а тижнем раніше - близько 279 тисяч.

"Мушу роз'яснити, тому що зараз багато людей говорять про кількість тестувань, маніпуляції зі статистикою і таке інше. У нас суттєво зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням, які мають ознаки коронавірусної хвороби. Саме такий алгоритм у нас був", - сказав він.

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За словами Степанова, як тільки у МОЗ побачили зменшення кількості цих звернень, вони змінили підходи до тестування. "Зараз у нас тестувати необхідно будь-яких людей, які мають ознаки респіраторного захворювання, також ми додали експрес-тести - тести на антиген, якими теж потрібно тестувати людей", - пояснив Степанов.

Він пообіцяв 15 грудня детальніше пояснити людям, за яких умов вони можуть зробити тест на коронавірус.

"На завтра буде відповідний роз'яснювальний алгоритм, як люди можуть протестуватися, у тому числі і контактні хворі, в який спосіб, де саме вони можуть зробити тести для того, щоб у нас збільшувалася кількість тестувань і, відповідно, більше верифікувати наших громадян і контактних хворих. Потужності наших лабораторій ми суттєво збільшили, нам треба розширити перелік громадян, які мають доступ до тестування", - зазначив Степанов.

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За його словами, зміна підходу до тестування суттєво збільшить "потенційну кількість людей, яких держава безкоштовно буде тестувати". Необхідність тестування людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання міністр пояснив тим, що симптоми коронавірусної хвороби у пацієнтів відрізняються.

Також Степанов зазначив, що кількість пацієнтів у стаціонарах не зростає. За його словами, це вказує на стабілізацію ситуації з епідемією, зокрема, через "карантин вихідного дня".

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