Степанов пояснив, чому в Україні роблять менше тестів на коронавірус

В Україні стали робити менше тестувань на короновірус через зменшення числа звернень людей про їхнє проведення. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок, 14 грудня. За словами міністра, минулого тижня методом ПЛР було зроблено понад 244 тисячі тестів, а тижнем раніше - близько 279 тисяч.

"Мушу роз'яснити, тому що зараз багато людей говорять про кількість тестувань, маніпуляції зі статистикою і таке інше. У нас суттєво зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням, які мають ознаки коронавірусної хвороби. Саме такий алгоритм у нас був", - сказав він.

Читайте також: Українців попередили про можливість дострокового локдауну

За словами Степанова, як тільки у МОЗ побачили зменшення кількості цих звернень, вони змінили підходи до тестування. "Зараз у нас тестувати необхідно будь-яких людей, які мають ознаки респіраторного захворювання, також ми додали експрес-тести - тести на антиген, якими теж потрібно тестувати людей", - пояснив Степанов.

Він пообіцяв 15 грудня детальніше пояснити людям, за яких умов вони можуть зробити тест на коронавірус.

"На завтра буде відповідний роз'яснювальний алгоритм, як люди можуть протестуватися, у тому числі і контактні хворі, в який спосіб, де саме вони можуть зробити тести для того, щоб у нас збільшувалася кількість тестувань і, відповідно, більше верифікувати наших громадян і контактних хворих. Потужності наших лабораторій ми суттєво збільшили, нам треба розширити перелік громадян, які мають доступ до тестування", - зазначив Степанов.

Читайте також: Рекомендації ЄК: коли доречні експрестести на COVID-19

За його словами, зміна підходу до тестування суттєво збільшить "потенційну кількість людей, яких держава безкоштовно буде тестувати". Необхідність тестування людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання міністр пояснив тим, що симптоми коронавірусної хвороби у пацієнтів відрізняються.

Також Степанов зазначив, що кількість пацієнтів у стаціонарах не зростає. За його словами, це вказує на стабілізацію ситуації з епідемією, зокрема, через "карантин вихідного дня".

Читайте також: Коронавірус: коли має сенс масове тестування на COVID-19​​​​​​​