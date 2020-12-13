Коронавірус в Україні: загальна кількість інфікувань перевищила 900 тисяч

В Україні протягом минулої доби зафіксували 6451 новий випадок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Про це у понеділок, 14 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Серед інфікованих - 355 дітей та 215 медпрацівників. Госпіталізували за останню добу 1895 осіб з COVID-19, додав міністр.

Також упродовж минулої доби померли 93 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом. Водночас одужали 5154 пацієнти, у яких до цього діагностували інфікування.

Таким чином, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 в Україні з початку епідемії перевищила позначку в 900 тисяч, сягнувши 900666. Померли загалом 15247 людей, у яких підтвердили інфікування.

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Де найбільше інфікувань коронавірусом в Україні

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (1605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях. Київ також із значним відривом випереджає інші регіони за загальною кількістю випадків зараження коронавірусом: з початку епідемії у столиці підтвердили інфікування у 91743 осіб.

Нагадаємо, напередодні міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов зазначив, що в Україні локдаун можуть запровадити раніше заявленої дати 8 січня, якщо кількість нових випадків інфікування сягатиме 32-35 тисяч на день.

Дані щодо числа інфікувань та померлих за вихідні дні є, як правило, значно нижчими, ніж у будні. Минулого тижня у будні дні фіксували близько 13 тисяч нових випадків зараження коронавірусом.

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