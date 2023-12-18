Коронавірус повернувся - у ФРН фіксують нову хвилю COVID-19

Нині мільйонам німців дошкуляє нежить і кашель. Аналізи стічних вод показують, що наприкінці 2023 року число випадків COVID-19 стрімко зросло. Коронавірусом заразився і канцлер Шольц, та усе не так, як кілька років тому.

У середині грудня 2020 року в Німеччині завмерло суспільне життя. Виявилося, що запроваджений з початку листопада того ж року так званий "м'який локдаун", який мав на меті значно зменшити кількість інфекцій до Різдва, обернувся катастрофою - кількість інфікованих коронавірусом сягнула тоді рекордної позначки. Тож у грудні 2020 року федеральний та земельні уряди ухвалили рішення запровадити другий жорсткий локдаун. Згідно з тодішніми обмеженнями, дозволялося збиратися разом лише максимум п'ятьом людям з двох домогосподарств, школи перейшли на дистанційне навчання, а через закриття більшості підприємств роздрібної торгівлі, крім продуктових магазинів, німці знову стали панічно запасатися товарами повсякденного вжитку про всяк випадок.

Відтоді минуло рівно три роки - в Німеччині вже давно нікого не злякаєш коронавірусом, адже більшість німців зробили щеплення, і майже у всіх сформувався базовий імунітет проти цього захворювання. А проте дедалі більше німців хворіють гострими респіраторними хворобами, в тому числі й коронавірусною хворобою COVID-19. 18 грудня і канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) повідомив у соцмережі X, що його тест на коронавірус виявився позитивним, тож він працюватиме з дому.

Тим часом у лікарів знову повнісінько роботи, а телефони лікарських приймалень гарячі від постійних дзвінків. Приміром, сімейний лікар Ларс Реттштадт (Lars Rettstadt), який має власний медичний кабінет у німецькому місті Дортмунд й нині очолює регіональну спілку сімейних лікарів, змушений миритися й з тим, що його телефон дзвонить ледь не цілодобово.

"Знову типовий сезон інфекцій, багато випадків нежиті та кашлю. Коли ми відчиняємося в понеділок вранці, біля дверей уже чекають 70 людей, які прийшли без запису, - чоловіки, жінки, молоді й літні люди. Приблизно 80 відсотків з них - з вірусними інфекціями, половина - з коронавірусом", - пояснює Реттштадт.

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Спостерігають лише кілька важких випадків з коронавірусом

Сімейний лікар Ларс Реттштадт Фото: Lana Roßdeutscher

Багато людей досі нехтують порадою лікарів носити захисні маски, тож працівники медичного кабінету Реттштадта в Дортмунді видають пацієнтам захисні маски для рота і носа, за які треба сплатити 50 центів. Реттштадт пішов на поступки пацієнтам і відвів у своєму щільному графіку спеціальну годину консультацій з питань інфекційних хвороб, а з полудня його пацієнти також можуть зв'язатися з ним відеозв'язком. Частиною нинішніх німецьких реалій щодо коронавірусу є те, що більшість людей нехтують тестами на коронавірус і більше не перевіряються. Навіть чимало лікарів використовують ПЛР-тест лише тоді, коли стан пацієнтів украй незадовільний.

"Ми більше не спостерігаємо складних випадків, я мав лише одного 94-річного пацієнта, якого довелося госпіталізувати через коронавірусну інфекцію. А зазвичай багато пацієнтів нарікають на шлунково-кишкові проблеми та головний біль як побічні ефекти коронавірусу, і нам доводиться відправляти багатьох молодих пацієнтів на лікарняний на два тижні, тому що вони фізично виснажені й ще не можуть працювати", - визнає Реттштадт.

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Майже вісім мільйонів людей із респіраторними захворюваннями

За даними німецького Інституту Роберта Коха (RKI), який відає наглядом та боротьбою з інфекційними захворюваннями, нині в країні близько восьми мільйонів людей потерпають від респіраторних захворювань, тобто нездужає майже кожен десятий житель Німеччини. Як наслідок скасовуються різдвяні вечірки, не працюють або обмежують роботу державні установи, а в школах нема кому проводити заняття з учнями через ледь не поголовно хворих вчителів. Практично кожний четвертий пацієнт, який зараз перебуває в лікарні через серйозну респіраторну інфекцію, заразився коронавірусом. Тож тепер федеральний міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), який сам є епідеміологом, застерігає від загрози нової епідемії й закликає до обережності та активніших щеплень напередодні Різдва через нову хвилю коронавірусу в країні.

Наразі тижневий показник захворюваності коронавірусом становить 38 хворих на 100 тисяч осіб, коли на піку хвилі варіанту "омікрон" навесні 2022 року він становив майже 2000 хворих на 100 тисяч.

Однак справжню картину щодо ситуації з коронавірусом більше не можна отримати за допомогою звичних методів перевірки у вигляді тестів, оскільки люди вже майже не тестують себе. Тут єдина надія на стічні води, бо вони хоч і непрямо, але безпомилково вказують на реальний стан справ з коронавірусом, адже інфіковані люди виділяють віруси з сечею й калом ще до того, як відчувають, що захворіли. З цією метою в Німеччині створили нову систему епідемічного моніторингу, куди увійшли 123 відібрані очисні споруди. Наразі в каналізації налічується мільйон генних копій коронавірусу - більше, ніж будь-коли раніше, з моменту початку подібних вимірювань у червні 2022 року.

Стічні води в очисних спорудах непомильно вказують на стан справ з коронавірусом Фото: Rupert Oberhäuser/imageBROKER /picture alliance

Франкфуртський вірусолог Мартін Штюрмер (Martin Stürmer) вказує на ще одне дослідження, що унаочнює справжні масштаби хвилі коронавірусу. "Дослідницький проєкт SentySurv з федеральної землі Рейнланд-Пфальц регулярно тестує 10 тисяч учасників за допомогою ПЛР через регулярні проміжки часу, незалежно від того, чи є у них симптоми, чи ні. Наразі ми маємо тижневий показник захворюваності в Рейнланд-Пфальці в майже 3,9 тисячі інфікованих на 100 тисяч осіб, порівняно з 2,6 тисячі тиждень тому. Отже, ми вже перебуваємо на етапі, коли показники захворюваності на коронавірус масово зростають", - каже Штюрмер.

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Німеччиною стрімко поширюється різновид коронавірусу "пірола"

Той факт, що зараз у Німеччині спостерігається така непроста ситуація з захворюваннями дихальних шляхів, пояснюється не лише самим коронавірусом, але й дією традиційних респіраторних інфекцій, як-от грип або респіраторно-синцитіальний вірус.

Однак Штюрмер також наголошує, що попри тотальне поширення цих захворювань, не спостерігається значного збільшення кількості госпіталізацій, зокрема, госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії або навіть смертей через коронавірус. Вірусолог згадав і те, що нині дедалі більшого поширення набуває новий варіант коронавірусу.

Вірусолог Мартін Штюрмер Фото: IMD

"Останніми днями й тижнями ми фактично спостерігаємо перехід від варіанту коронавірусу "Ерида" до варіанту "Пірола". Оригінальний варіант "пірола" мав понад 30 мутацій. Зараз у Німеччині ми маємо варіант BA.2.86.1, але, перш за все, варіант JN.1, ще один підвид "піроли", на який зараз припадає майже третина виявлених випадків", - стверджує вірусолог.

Важливість масок та щеплень для захисту від коронавірусу

Тому наступні кілька тижнів стануть ще одним викликом, вважає Штюрмер. Він також закликає тих пацієнтів, які належать до групи ризику, зокрема, людей старше 60 років та людей з уже наявними захворюваннями, вакцинуватися. Вакцинація також забезпечує хороший захист від довготривалого захворювання на COVID, тобто тривалих проблем зі здоров'ям, які виникають більш ніж через чотири тижні після інфікування.

Крім того, він наголосив: "Самі люди часто кажуть: "Я точно більше не одягну маски". Існує певне несприйняття або небажання щодо дуже розумних заходів. Готовність вакцинуватися також, безумовно, на низькому рівні. Гадаю, що це все фактори, які ми могли б значно покращити за допомогою позитивної та змістовної комунікації".