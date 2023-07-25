Очікувана тривалість життя німців зменшилась

Федеральне статистичне відомство Німеччини повідомило про те, що очікувана тривалість життя німців зменшилася через коронавірусну пандемію.

За даними Федерального статистичного відомства Німеччини, очікувана тривалість життя в Німеччині через пандемію COVID-19 зменшилася більш як на пів року. Згідно з інформацією, опублікованою відомством у вівторок, 25 липня, середня очікувана тривалість життя в Німеччині на 2022 рік склала 82,9 року для жінок та 78,2 року для чоловіків.

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Статистичне відомство країни, розташоване у Вісбадені, наголошує, що порівняно з 2019 роком, останнім роком перед пандемією, очікувана тривалість життя "загалом значно знизилася": на 0,6 року - як у чоловіків, так і у жінок.

Термін "очікувана тривалість життя при народженні" не є прогнозом для новонароджених, наголошують у Федеральному статистичному відомстві. Значення середньої тривалості майбутнього життя розраховується з припущення, що рівні смертності населення у всіх вікових групах у майбутньому залишаться такими ж, як у цьому році.

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