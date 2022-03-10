Конгрес США схвалив надання Україні 14 мільярдів доларів екстреної допомоги

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 10 березня читайте тут.

DW стежить за подіями п'ятниці, 11 березня (час київський).

++05.

Конгрес США схвалив виділення 13,6 мільярда на військову і гуманітарну допомогу Україні, повідомляє агенція AFP.

++05.15++

Понад мільйон дітей покинули Україну з початку війни, яку розв'язала Росія, повідомляє дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Більшість з них сім'ї доставили до сусідніх Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови.

++04.54++

За підсумком зустрічі лідерів держав-членів Європейського Союзу у Версалі Рада ЄС запропонувала Єврокомісії надати висновок щодо заявки України на членство.

"Очікуючи, ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоби підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини", - йдеться у спільній заяві лідерів.

Читайте також: Вступ України до ЄС: чи настав час для швидких і сміливих рішень?

++04.33++

Ввечері 10 березня російські війська вдруге бомбардували дослідницьку ядерну установку "Джерело нейтронів" національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут". У результаті будівля пошкоджена, а установка повністю знеструмлена. Інформація про наслідки уточнюється, повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України. "В черговий раз Російська Федерація здійснила акт ядерного тероризму", - наголошується у повідомленні.

++04.12++

10 березня про вихід з ринку РФ заявили: автомобільні компанії Honda і Mazda, корпорація Stellantis (Maserati, Citroën, Opel, Peugeot, Jeep); найбільша у світі платформа для автопоїздок BlaBlaCar; американська корпорація індустрії розваг Disney; найбільші в світі звукозаписні компанії Sony Music Group і Warner Music Group (слідом за Universal Music Group); американська продовольча компанія Mars (Snickers, Mars, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit, Whiskas, Pedigree) і компанія Mondelez International (Oreo, Jacobs, Cadbury, Milka, Toblerone); бренди одягу та взуття Hugo Boss, Uniqlo, Crocs.

Крім того, як повідомляє український парламент, через санкції зупинила своє виробництво російська автомобільна компанія Lada, з РФ і Білорусі вирішила піти система термінових переказів грошей Western Union, міжнародні мережі готелів Hilton і Hyatt вирішили не відкривати в Росії нові готелі, а медіагрупа Hearst Magazines (Cosmopolitan, Harper’s Bazaar та Esquire) вийшла зі співпраці з компаніями РФ.

++03.48++

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що західні санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на війну в Україні, призведуть до "різкого скорочення російської економіки", передає агенція AFP. "Росія переходить у глибоку рецесію з масовим зниженням курсу рубля та зниженням купівельної спроможності громадян", - сказала вона і додала що "дефолт РФ більше не є майлоймовірною подією".

++03.27++

Інтерпол не виключатиме Росію зі своєї мережі, йдеться в заяві на його сайті. Водночас Міжнародна організація кримінальної поліції запровадить посилені заходи щодо РФ, щоби запобігти можливому зловживанню Росією її каналами стосовно України. Йдеться про запровадження нової схеми розгляду російських запитів: Москва не зможе надсилати їх безпосередньо до країн-членів, їх спершу детально перевірятиме генеральний секретаріат організації.

++03.11++

Хмарний сервіс Google Cloud припинив реєстрацію нових користувачів із Росії, повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. У Facebook міністр подякував компанії за підтримку України, нагадавши, як вона посилила захист для українців через свої інструменти, а росіян піддала санкціями та обмеженнями.

++02.54++

Українські медіагрупи запустили ввечері 10 березня спільний телевізійний проект "FREEДОМ" російською мовою. "Разом відкриватимемо очі росіянам", - написав у Telegram міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

++02.31++

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє, що 10 березня авіація знищила дві великі колони російської техніки та вразила 10 російських літаків, які бомбили мирні українські міста, переважна більшість з них - штурмовики Су-25.

++02.02++

Росія просить Раду безпеки Організації Об’єднаних Націй скликати в п’ятницю засідання, щоб обговорити "військову біологічну активність США на території України", повідомив у Twitter перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.

++01.46++

Агенція Reuters із посиланням на внутрішні листи компанії Meta повідомила, що Facebook і Instagram дозволять публікацію закликів до насильства через війну Росії проти України. Йдеться про те, що дописи з закликами до насильства проти російських солдатів чи з побажаннями смерті лідерам РФ Володимиру Путіну та Білорусі Олександру Лукашенку начебто не будуть блокуватися в Україні, Росії, Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії, Грузії, Азербайджані та Вірменії.

Новину підтвердив директор із політичних комунікацій Facebook Енді Стоун, але наголосив, що про заклики до насильства проти всіх росіян не йдеться. "Ми тимчасово дозволили форми політичного вираження, які зазвичай порушували би наші правила, як насильницькі заклики "смерті російський загарбникам", але ми досі не дозволяємо закликів до насильства проти цивільних росіян", - написав він у Twitter.

++01.32++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав бізнес відновлювати виробництва, де це можливо, та повертати працівників до роботи. Одним із основних завдань уряду наразі він назвав проведення посівної в тих регіонах, де немає активних бойових дій. "Ми активізували нашу роботу з аграріями в цьому напрямку, аби Україна повністю забезпечила себе необхідною кількістю продовольства. Має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

++01.15++

За підсумком 15-ої доби війни генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що російські війська намагаються закріпитися на захоплених рубежах, здійснювати перегрупування військ, відновлювати боєздатність, поповнювати запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. "У зв’язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу противник продовжує формування резерву на території РФ", - ідеться у повідомленні в Facebook. При цьому в генштабі запевняють, що сили оборони України стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

++00.57++

Володимир Зеленський звернувся до лідерів Європейського Союзу, які розглядають заявку України на членство в ЄС. "Я вважаю, що наш народ, держава і армія вже зробили все, щоб нас хотіли бачити серед рівних, щоб нас туди запросили. Це фінальний іспит для Європи. Серед лідерів держав є ті, хто нас підтримує, а є ті, хто підтримує тільки себе. Але ми бачимо, як до нас ставляться народи всіх країн Європи. І це головне. Я точно знаю, що якби саме люди вирішували щодо нашого членства в ЄС, вони б обрали народ України. Коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю, що український народ вже в Євросоюзі. Ну а політики, впевнений, підлаштуються. Бажано швидше", - сказав він у відеозверненні.

Читайте також: Кандидатура на вступ України, енергетика й оборона: почався саміт ЄС

++00.41++

10 березня гуманітарними коридорами вивезли майже 40 тисяч українців, а за попередні два дні евакуювали більше 100 тисяч людей, повідомив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Але Маріпуоль і Волноваха залишаються повністю заблокованими. Хоча ми зробили все, що було потрібно для початку роботи гуманітарного коридору. Російські війська так і не припинили вогонь. Попри це, я вирішив все одно направити колону вантажівок до Маріуполя з їжею, водою, ліками. Але окупанти розпочали танкову атаку саме там, де мав бути цей коридор", - розповів він. Зеленський також нагадав, що війська РФ зруйнували головну будівлю Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області. "Це відвертий, зухвалий терор від досвідчених терористів. Світ повинен це знати і визнати. Ми усі маємо справу з державою-терористом", - наголосив він. При цьому Зеленський запевнив, що спроби довезти до Маріуполя допомогу продовжаться.

++00.21++

Український президент Володимир Зеленський занепокоєний повідомленнями російських ЗМІ про нібито розробку в Україні бактеріологічної зброї та підготовку до хімічної атаки. "Мене це дуже непокоїть, бо ми неодноразово переконувались вже: хочеш дізнатись про плани Росії - послухай, в чому Росія звинувачує інших. Вони вже робили такі речі в інших країнах точно так само: самі анонсовували, самі організовували", - сказав він у відеозверненні. Зеленський застеріг РФ від застосування хімічної зброї в Україні: "Якщо ви зробите щось подібне проти нас - ви отримаєте найжорсткішу санкційну відповідь".

++00.01++

За 15 днів війни в Україні від бомбардувань та обстрілів військами РФ пошкоджені або зруйновані понад 280 шкіл, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram.