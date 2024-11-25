Шабунін: Конфіскацію майна корупціонерів в Україні скасували

На вимогу ЄС для траншу у 4 мільярди євро в Україні передбачили у КК конфіскацію майна корупціонерів. Гроші Київ отримав, а норму в КК парламент скасував, повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

Верховна Рада України скасувала норму в Кримінальному кодексі, що передбачала конфіскацію майна корупціонерів, фактично порушивши вимогу ЄС. Про це в понеділок, 25 листопада, повідомив голова Центру протидії корупції (ЦПД) Віталій Шабунін у дописі в соцмережі Facebook.

За словами Шабуніна, йдеться про норму про конфіскацію майна корупціонерів, котрі пішли на угоду зі слідством. Саме цю норму "знищили законом про позбавлення колаборантів державних нагород", пояснив Шабунін. "Таким чином, ця важлива частина реформи угоди зі слідством проіснувала аж 20 днів", - пояснив антикорупціонер.

Шабунін: Українська влада кинула європейців

Показово, що норма в законодавстві, на яку вказав Шабунін, належала до однієї з ключових умов Європейського Союзу для надання Україні грошової допомоги. "Це було частиною вимог для отримання €4 млрд від ЄС. Проте, гроші отримано, і вже після цього українська влада тупо кинула європейців", - додав Шабунін.

23 жовтня депутат ВР Ярослав Железняк оприлюднив листа заступника глави МЗС України Євгена Перебийноса на адресу Кабміну, Офісу президента та апарату ВР. Лист містив застереження, що Україна може не отримати 4 млрд євро у межах механізму Ukraine Facility. Причиною цього міг стати зрив з ухваленням змін щодо регулювання угод про визнання винуватості у кримінальних справах про корупцію, йшлося в листі.

29 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, яким доповнила статтю 77 Кримінального кодексу частиною, за якою при угоді зі слідством в корупційних злочинах могло б бути призначено, зокрема, покарання у вигляді конфіскації майна. Ця норма набула чинності 1 листопада.

Як повідомлялось, 14 листопада ЄС ухвалив виділення Україні 4 млрд євро фіндопомоги у межах Ukraine Facility. Як пояснив тоді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, схваленню цієї суми передувала "позитивна оцінка Єврокомісією реформ в Україні й того, що український уряд виконав необхідні індикатори для отримання траншу".

20 листопада парламент України законом виключив норму про конфіскацію майна корупціонерів.

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Тим часом після оприлюднення Шабуніним допису про конфіскацію майна корупціонерів 25 листопада в ВР зареєстрували законопроєкт про відновлення цієї норми у Кримінальному кодексі України.