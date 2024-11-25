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В Україні перевірять інвалідність близько 1700 посадовців

Валерій Сааков
25 листопада 2024 р.

МОЗ України створило міжвідомчу робочу групу з перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо інвалідності посадовцям держорганів. Перевірятимуть інвалідність близько 1700 чиновників.

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Поранені військові в черзі на ВЛК
Поранені військові в черзі на ВЛК (ілюстративне фото)Фото: Iryna Ukhina/DW

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України повідомило про кампанію перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо визнання посадовців різних держорганів інвалідами. Як випливає з поширеного в понеділок, 25 листопада, повідомлення відомства, з цією метою створена міжвідомча робоча група з перевірки обґрунтованості таких рішень МСЕК для держслужбовців.

"На кінець листопада 2024 року групою, відповідно до інформації СБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора, сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів", - йдеться в повідомленні.

Із зазначеного  числа чиновників, інвалідність яких перевірятимуть, 32 відсотки - працівники органів податкової служби України, ще 26 відсотків - працівники органів прокуратури, 17 відсотків - працівники органів митної служби, а 25 відсотків - працівники інших держорганів, поінформували в МОЗ.

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До роботи групи залучать фахівців Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ у місті Дніпрі та Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю у Вінниці, кажуть у відомстві. Утім, перелік осіб, які підлягатимуть перевірці, зростатиме, запевнили в МОЗ України.

Перевірки триватимуть найближчі два місяці.

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